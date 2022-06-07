Полицейские и протестующие в основном получили травмы от ударов и в результате потасовки – глава Минздрава

В ходе столкновений , произошедших в минувшую пятницу у правительственных особняков в Ереване, полицейские и протестующие в основном получили травмы от ударов и в результате потасовки, сегодня в беседе с журналистами заявила министр здравоохранения.

Журналисты поинтересовались у Анаит Аванесян, пострадали ли полицейские и протестующие в результате применения спецсредств.

Министр ответила, что таких случаев было немного, при этом добавив, что не в компетенции Минздрава оценивать, вследствие чего и как это произошло.

Она сообщила, что в тот день один гражданин был прооперирован, он пока находится в больнице. Аванесян, однако, не уточнила, какие травмы получил гражданин. Ранее Радио Азатутюн выяснило, что один из протестующих получил серьезную травму головы и был прооперирован в медицинском центре «Гераци».

«Состояние этого гражданина на данный момент удовлетворительное, он находится в процессе выздоровления, и мы надеемся, что в ближайшие дни он также будет выписан», - сказала Анаит Аванесян.

В университетской больнице «Гераци» также не уточняют, вследствие чего пострадавший мужчина получил травму. Мы попытались поговорить с самим пострадавшим, чтобы выяснить, какую травму он получил, однако в медицинском центре сообщили, что мужчина не желает давать интервью.

Вследствие столкновений протестующих с полицейскими в минувшую пятницу, по официальным данным, в различные медицинские центры были доставлены 60 граждан, более половины из которых - сотрудники полиции. В полиции сообщили, что только двое из пострадавших полицейских получили травмы, да к тому же легкие, в результате применения спецсредств. Официально не уточняется, сколько пострадавших от спецсредств среди гражданских лиц. Оппозиция заявляет, что как минимум один протестующий пострадал от светошумовой гранаты.

«Конкретного имени, фамилии я не знаю, знаю, что это женщина, молодая девушка», - сказал депутат оппозиционной фракции «Айастан» Гегам Манукян.

Власть и оппозиция продолжают обвинять друг друга в провоцировании столкновений. В полиции заявили, что протестующие бросали в полицейских камни, бутылки и металлические предметы, что и стало причиной применения спецсредств.

Оппозиция не согласна с заявлением полиции, не исключая, что могли действовать провокаторы.

После инцидента в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по факту участия в массовых беспорядках и применения насилия по отношению к сотрудникам полиции. В ведомстве пока не сообщают, сколько обвиняемых проходят по делу и есть ли уже арестованные. Пока также не сообщается, возбуждено ли уголовное дело по части действий полицейских, пока проводится изучение.

Антикоррупционный комитет сообщает, что по уголовным делам, возбужденным в связи с действиями полиции во время продолжающихся уже месяц акций протеста оппозиции, пока нет полицейских со статусом обвиняемого.