Сторонники оппозиции заблокировали здание правительства

Еще до их прихода все здание было окружено многочисленными силами полиции. Перед входами в здание был выставлен в несколько рядов полицейский кордон, а участники акции встали перед ним.

Этой акцией протестующие требуют, чтобы фракция правящей партии «Гражданский договор» пришла в парламент и тем самым дала возможность созвать внеочередное заседание.

Две оппозиционные фракции, «Айастан» и «Честь имею» инициировали внеочередное заседание парламента с целью обсуждения и принятия проекта заявления Национального собрания в связи с армяно-азербайджанскими и армянско-турецкими отношениями. В проекте говорится, что при любом решении Нагорный Карабах не может быть частью Азербайджана.

Однако правящее большинство на заседание не явилось, таким образом не было зарегистрировано необходимое для кворума число депутатов и заседание не состоялось. Согласно закону о регламенте НС, для явки на заседание еще есть время до 20:00.

«Мы дали очередной шанс правящей силе опомниться, понять, что народ не позволит ей привести страну к новой капитуляции. Они не поняли этого. В этом документе нет ни требования отставки, ни упоминания внутриполитических вопросов, документ целиком посвящен безопасности Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] и Армении. Что мы говорили? Мы говорили: давайте констатируем, что вы не хотите, чтобы Арцах оставался в составе Азербайджана, давайте констатируем, что вы хотите, чтобы у нас была государственность, давайте констатируем, что вы не являетесь внутренними врагами армянского народа. Мы всего лишь хотели получить ответ на этот вопрос. Они не пришли, заседание провалилось», - заявил оппозиционный вице-спикер НС, депутат фракции «Айастан» Ишхан Сагателян.

Столкновений с полицейскими и инцидентов сегодня пока не было.