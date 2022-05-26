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Политика

Оппозиция предлагает принять на внеочередном заседании проект заявления НС по Нагорному Карабаху

Депутаты оппозиционной фракции «Айастан» Арцвик Минасян (слева) и Армен Рустамян в парламенте (архив)

«Для Армении неприемлем любой окончательный вариант урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в результате которого Нагорный Карабах может оказаться в составе Азербайджана». Такая формулировка содержится в проекте заявления Национального собрания, для принятия которого оппозиция, требующая отставки премьер-министра, инициирует внеочередное заседание парламента.

Проектом предлагается, чтобы Национальное собрание заявило, что предварительным условием для демаркации границы с Азербайджаном является возвращение армянских военнопленных и вывод азербайджанских войск с территории Армении. В результате демаркации исключается нарушение территориальной целостности Армении, а в процессе армяно-турецкого примирения - любое соглашение, которое поставит под сомнение Геноцид армян.

Если они не примут это заявление, значит, они служат интересам турецко-азербайджанского тандема - Рустамян

«Если они сейчас не боятся Алиева, пусть придут в парламент и выскажут свое мнение в связи с этим проармянским документом. Говорят, что политической повестки нет, пожалуйста, мы представили очень конкретно сформулированный документ», - сказал вице-спикер НС, член фракции «Айастан» Ишхан Сагателян.

«Главная цель этого заявления – внести ясность, собираемся ли мы, в конце концов, защищать свои интересы или будем служить интересам турецко-азербайджанского тандема. Если они не примут это заявление, значит, они служат интересам турецко-азербайджанского тандема. Это называется экзаменом на вшивость, это в конце, концов, лакмусовая бумажка», - сказал депутат оппозиционной фракции «Айастан» Армен Рустамян.

Правящая фракция пока не уточняет свою позицию

Законопроект, подготовленный двумя оппозиционными фракциями, уже введен в обращение, внеочередное заседание назначено на 3 июня. И проведение заседания, и принятие проекта зависят от правящей фракции.

Во фракции «Гражданский договор», имеющей большинство в парламенте, не уточняют, придут ли вообще на внеочередное заседание, чтобы заседание состоялось, и проголосуют ли за эти формулировки?

Уже длительное время оппозиция требует от власти сделать заявление о том, что Нагорный Карабах не будет в составе Азербайджана.

«Когда законопроект будет внесен на рассмотрение на внеочередном заседании Национального собрания, тогда мы выскажем свою позицию», - сказал секретарь правящей фракции Артур Ованнисян.

Другой депутат правящей фракции, Владимир Варданян, сегодня поинтересовался: «В конце концов, можно ли это рассматривать как возвращение оппозиции в парламент?»

Уже почти месяц, как две оппозиционные фракции практически не участвуют в работах парламента. Исключением стал предыдущий правительственный час в парламенте, когда они пришли, чтобы зачитать требование об отставке премьер-министра. Провластные депутаты считают, что оппозиция зашла в тупик, и расценивают эту инициативу по созыву внеочередного заседания как поиск выхода из него.

«Какова политическая повестка дня оппозиции? Мне ясно одно: каждый раз, когда вы кричите «Армения без представителя такого-то этноса», представители Азербайджана прилагают к своему иску в Международном суде ООН новый, надуманный документ, тем самым нанося ущерб и судьбе нашего иска в будущем, и возможным более благоприятным решениям в вопросах о статусе. То, что делается, это просто антигосударственная деятельность», - считает Владимир Варданян.

Армен Рустамян из фракции «Айастан» заверил, что они не прекратят уличную борьбу, будут совмещать ее с парламентской работой, чтобы поднимать вопросы своей повестки дня.

«Сначала давайте решим вопрос нашего существования, уточним вопросы нашего будущего, гарантируем его, потом займемся оставшимися второстепенными, третьестепенными вопросами», - сказал оппозиционный депутат.

Оппозиция проводит уличные акции протеста в армянской столице с конца апреля, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в намерении пойти на односторонние уступки Азербайджану в вопросе статуса Нагорного Карабаха.

Армянские власти отвергают данные обвинения, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном намерены отстаивать права армян Нагорного Карабаха, в том числе и в вопросе об окончательном статусе. Представители власти утверждают, что акции протеста оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения Армении.

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