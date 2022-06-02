Надеемся найти решения, чтобы не было эскалаций на границе – Армен Григорян

«Очевидно, что любая напряженность на границе негативно сказывается на всех процессах, что и послужило причиной того, что перед началом процессов делимитации и демаркации границы мы предложили вывести войска зеркальным способом, чтобы на границе была стабильность. Кстати, на повестке остается вопрос безопасности границы. Мы его обсудим и надеемся найти решения, чтобы не было эскалаций на границе», - заявил Григорян.

Первое заседание комиссии по делимитации границы под председательством вице-премьеров Армении и Азербайджана прошло на армяно-азербайджанской границе в конце прошлого месяца и последовало за встречей лидеров Армении и Азербайджана, которая прошла при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля в Брюсселе 22 мая.

Известно, что следующее заседание комиссии должно состояться в Москве, но дата этой встречи пока не известна. По предварительным заявлениям, ее проведение планируется на этой неделе. Во всяком случае, об этом говорили вице-премьер Армении Мгер Григорян и заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Естественно, в повестку дня будут включены вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией, то есть как продолжение первой встречи, чтобы рабочие группы продолжили обсуждение того, как мы будем двигаться дальше в этом процессе», - отметил секретарь Совбеза Армении.

Армен Григорян также отметил, что после последней брюссельской встречи Пашинян-Алиев азербайджанская сторона делает заявления, не соответствующие переговорам.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в конце прошлой недели, что Армения согласна с повесткой дня Азербайджана по нормализации отношений, в которой нет ни слова о статусе Карабаха. Он заверил, что по итогам брюссельской встречи «открытие «Зангезурского коридора» не за горами».

«Азербайджан делает заявления, которые не соответствуют переговорам, но мы можем четко сказать, что мы публично сообщаем о том, о чем ведем переговоры. Никто из наших партнеров не опроверг это. Более того, они подтвердили, что обсуждается то, о чем мы сообщаем», - заявил армянский чиновник.

Через 10 дней после встречи Пашинян-Алиев пресс-секретарь президента Европейского совета Шарля Мишеля сделал заявление, в котором говорится, что обе стороны подтвердили в Брюсселе, что нет «экстерриториальных требований» к будущей транспортной инфраструктуре.