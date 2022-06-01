Первая встреча армяно-азербайджанской комиссии по делимитации прошла конструктивно - министр

Хотя было заявлено, что на этой неделе ожидается вторая встреча армяно-азербайджанской комиссии по делимитации и пограничной безопасности, однако стороны пока не уточняют конкретную дату.

О предстоящей в Москве встрече сегодня говорили также президент России и премьер-министр Армении, однако в официальном сообщении опять-таки нет информации о дате.

В состав этой комиссии входит также заместитель министра территориального управления и инфраструктур Гнела Саносяна Ованнес Арутюнян. Министр оценивает первую встречу комиссии по делимитации как конструктивную.

«Думаю, это была довольно хорошая, конструктивная встреча», - подчеркнул Саносян.

По сообщению армянской стороны, Путин приветствовал проведение первого заседания комиссии по демаркации и безопасности армяно-азербайджанской границы и подтвердил готовность РФ оказать помощь в процессе демаркации границ.

Вице-премьеры Мгер Григорян и Шахин Мустафаев, возглавляющие национальные комиссии по делимитации, впервые встретились на прошлой неделе на армяно-азербайджанской границе.

Пять дней назад, параллельно с переговорами и работой комиссии, в результате выстрела с азербайджанской стороны погиб военнослужащий-срочник.

На вопрос, оценивает ли он в этих условиях встречу как конструктивную, министр Саносян ответил: «Например, сейчас никто из нас здесь друг друга не бьет. Если какие-то люди сейчас на улице бьют друг друга, это ведь не здесь происходит. Там, где состоялась эта встреча, имела место нормальная профессиональная дискуссия, для первой встречи были подняты достаточно важные вопросы».

Тем не менее, представитель правительства считает, что поведение Азербайджана может помешать работе комиссии. «Очень предосудительно, когда за нормальным рабочим этапом может последовать подобное поведение, в результате которого наши ни в чем не повинные ребята, солдаты, защищающие там Родину, могут стать жертвами такой неразумности», - сказал он.

В ответ вопрос Радио Азатутюн, что обсуждалось на первой встрече и было ли решено, по картам какого года будет проводиться делимитация, глава ведомства, ответственного за территориальное управление, сообщил общие сведения.

«У всех сторон есть разные карты. Давайте зафиксируем одно: во всем этом важны юридические основания, будь то по части анклавов или других участков границы, эти карты должны иметь правовые основания. Очевидно, что у нас есть правовые основания по части Арцвашена, остальное доработают коллеги, посмотрим», - ответил министр.

О комиссиях по делимитации лидеры Армении и Азербайджана договорились при посредничестве главы Европейского совета в Брюсселе 22 мая. После этой встречи Ильхам Алиев вновь заговорил о «Зангезурском коридоре», а также утверждал, что Армения согласилась с повесткой Азербайджана по нормализации отношений, в которой нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха.

Сегодня, примерно через две недели после встречи лидеров двух стран, представитель Шарля Мишеля обратился к содержанию этой встречи. «В ходе встречи председателя Европейского совета Шарля Мишеля с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе 22 мая особой темой обсуждения стал вопрос разблокирования региона, и обе стороны подтвердили отсутствие экстерриториальных требований в плане будущей транспортной инфраструктуры. Спекуляции о противоположном вызывают сожаление», - заявил пресс-секретарь главы Европейского совета Баренд Лейтц.

Он также сообщил, что в ближайшие дни регион посетит, спецпредставитель ЕС Тойво Клаар. В сегодняшнем телефонном разговоре с президентом России премьер-министр Армении выразил обеспокоенность «появившимися после встречи комментариями, которые не имеют ничего общего с сутью обсуждений». В сообщении не говорится, какие комментарии имел в виду Пашинян.