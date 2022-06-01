Пашинян и Путин обсудили брюссельскую встречу, армяно-азербайджанский процесс, ситуацию на границе

Сначала Путин поздравил Пашиняна с днем рождения.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили ряд вопросов двусторонней армяно-российской повестки. Были затронуты региональные проблемы и ситуация на армяно-азербайджанской границе.

Президент России приветствовал проведение первого заседания комиссии по демаркации и безопасности армяно-азербайджанской границы и подтвердил готовность РФ оказать помощь в процессе демаркации границ. Было подчеркнуто, что, согласно договоренности, следующее заседание комиссии состоится в Москве.

Пресс-служба Кремля, в свою очередь, отмечает: «При обсуждении хода реализации основополагающих трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана отмечена важность активизации совместной работы по обеспечению региональной стабильности, а также развитию транспортно-логистической инфраструктуры на Южном Кавказе».

Согласно сообщениям, в ходе телефонного разговора Пашинян рассказал Путину о своих контактах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, прошедших 22 мая в Брюсселе. Согласно сообщению армянской стороны, премьер-министр «выразил обеспокоенность появившимися после встречи комментариями, которые не имеют ничего общего с сутью обсуждений».

«В соответствии с положениями совместного заявления премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 19 апреля собеседники также обсудили вопросы, связанные с урегулированием нагорно-карабахского конфликта, в частности, возможность активизации работы сопредседательства Минской группы ОБСЕ», - говорится в сообщении пресс-службы аппарата премьер-министра Армении. Кремль об этом ничего не сообщает.

На следующий день после переговоров Пашиняна и Алиева в Брюсселе Ереван и Баку почти одновременно опубликовали составы комиссий по делимитации и безопасности границ. Обе комиссии возглавляют вице-премьеры - Мгер Григорян и Шахин Мустафаев, которые также являются членами трехсторонней армяно-азербайджано-российской комиссии по разблокированию транспортных коммуникаций.

Григорян и Мустафаев встретились 24 мая в направлении поселка Ерасх на границе Армении и Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана. На встрече стороны подтвердили готовность в рамках комиссий вести работу по делимитации и другим соответствующим вопросам, включая вопросы обеспечения безопасности на границе, обсудили организационные и процедурные вопросы совместной деятельности комиссий. Вице-премьеры Армении и Азербайджана также договорились о проведении второй встречи в Москве, а третьей встречи - в Брюсселе.

Путин сегодня также направил Пашиняну поздравительное послание, в частности, отметив, что они продолжат совместную работу по дальнейшему укреплению российско-армянских союзнических отношений.

Премьер-министра Армении с 47-летием поздравили также премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, а также руководители стран ЕАЭС.