Работа комиссии по делимитации должна быть продолжена, даже наихудшие переговоры более желательны, чем военные действия - замглавы МО РА

Вследствие пограничной напряженности на прошлой неделе в Сюнике был убит рядовой военнослужащий Давид Варданян. Минобороны Армении заявило, что азербайджанская сторона открыла огонь по армянским позициям, применив оружие различного калибра, в том числе снайперские винтовки.

Первая встреча вице-премьеров двух стран, председательствующих в национальных комиссиях по делимитации, Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева, состоялась ровно неделю назад на Ерасхском участке армяно-азербайджанской границы. В опубликованном в тот день сообщении говорилось, что «стороны подтвердили готовность в рамках комиссий вести работу по делимитации и другим соответствующим вопросам, включая вопросы обеспечения безопасности на границе».

Как известно, помимо вопросов делимитации, двусторонняя комиссия также была создана для того, чтобы заниматься вопросами безопасности границ.

Было объявлено, что следующее заседание комиссии состоится на этой неделе в Москве, но Арман Саргсян, входящий в эту комиссию, не назвал конкретную дату встречи. Он лишь уверен, что встреча состоится.

«Естественно, работа комиссии должна быть продолжена, потому что переговоры - наилучшее решение во всех смыслах, то есть, даже наихудшие переговоры более желательны, чем военные действия», - сказал он.

По картам какого года армянская сторона собирается вести переговоры с Азербайджаном? Ни замминистра обороны Арман Саргсян, ни замдиректора Службы национальной безопасности (СНБ) Арам Акопян, пришедшие в парламент для участия в обсуждении исполнения бюджета прошлого года, конкретного ответа не дали.

«Это вопросы, которые необходимо обсудить. Состоялась одна встреча, в ходе которой обсуждались организационные вопросы, последующие действия, в частности, то, что о любом общем обсуждении, подлежащем оглашению, обязательно будет сказано», - отметил Арман Саргсян.

«Разные, все карты, какие есть, положат и будут работать», - в свою очередь, сказал Арам Акопян.