Акции протеста продолжаются. Оппозиции не удалось встретиться с министрами и ректором ЕГУ

Участники движения «Сопротивление» начали сегодняшние акции протеста с шествия от площади Франции к зданию Министерства иностранных дел.

Cегодня их требование было тем же, что и вчера - чтобы министры встретились с депутатами, так как последние хотят лично уточнить позицию представителей исполнительной власти: согласны ли они с тем, что Нагорный Карабах никогда не должен быть в составе Азербайджана?

В здании МИД, где расположено еще несколько министерств, депутатов не приняли по разным причинам. Участники движения, которым не удалось встретиться с министрами, от здания МИД продолжили шествие по центральным улицам, сделав остановки у Дома радио и возле Ереванского государственного университета (ЕГУ).

Здесь они попытались встретиться с представителями Ученого совета, нескольким депутатам удалось войти в здание, однако с ректором они так и не встретились, сообщила оппозиционный депутат Анна Григорян.

«Зафиксируем, что ректор ЕГУ Ованнес Ованнисян закрыл дверь изнутри и сидел в кабинете, чтобы не говорить того, что все мы требуем: Арцах [Нагорный Карабах – ред.] не будет в составе Азербайджана и точка», - отметила Григорян.

С таким же требованием оппозиционеры вчера собрались возле 3-го корпуса правительства, где более сотни демонстрантов, по данным полиции, были подвергнуты приводу в полицейский участок. Сегодня уже Следственный комитет сообщил, что возбуждено уголовное дело, некоторые из протестующих задержаны.

Один из лидеров оппозиционного движения Ишхан Сагателян заявил, что делается попытка подавить движение путем фабрикования уголовных дел, что он считает предосудительным.

«На самом деле они пытаются путем задержаний, разного рода давления, сфабрикованных дел… знаете, у нас за последние дни уже арестовано более двух десятков человек. Таким образом пытаются изолировать активистов движения, а также запугать наших граждан», - сказал оппозиционер.

Массовые протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна начались в Армении в апреле. Оппозиция обвиняет премьер-министра и возглавляемое им правительство в намерении подписать договор с Азербайджаном о признании суверенитета Баку над всей территорией Нагорного Карабаха.​Власть отвергает эти обвинения, а также заявляет, что вопрос об отставке премьер-министра не обсуждается.