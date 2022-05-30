Участники акций протеста заявляют о применении полицией несоразмерной силы

Артур Азизян, участвующий в митингах оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщил, что полицейские избили его и других протестующих, внутри здания правительства.

По его словам, затем его доставили в полицейский участок, он попросил оказать ему медицинскую помощь, но только через полчаса его госпитализировали. По словам врача, у него сломаны ребра, на теле есть синяки, он также получил удары по голове.

«Они бросили меня землю и начали избивать, - рассказал Артур Азизян. - Мы ничего не сделали, они одели нам на руки наручники, бросили на землю, многие полицейские проходили мимо и ударяли нас».

Сторонники оппозиции сегодня провели акцию протеста у 3-го корпуса правительства в центре Еревана, где полиция сосредоточила большие силы. В течение дня дважды произошли столкновения между полицейскими и протестующими. Полицейские не позволили оппозиционным депутатам войти в здание правительства и, применив силу, задержали демонстрантов. Во время столкновений нескольким гражданам стало плохо.

Полицейские применили силу также по отношению к оппозиционному депутату.

Депутаты от оппозиции сегодня собирались войти в 3-й корпус правительства и задать министрам вопрос: «согласны ли они на то, чтобы Арцах [Нагорный Карабах - ред.] был в составе Азербайджана?»

«Каждый чиновник в Армении должен выразить четкую позицию по этому вопросу. Армения будет поддерживать полноценную реализацию права народа Арцаха на самоопределение, Арцах никогда не будет в составе Азербайджана, между Республикой Армения и Республикой Арцах должна быть надежная сухопутная связь, Республика Армения является гарантом реализации права народа Арцаха на самоопределение и безопасность. Работы по делимитации и демаркации должны проводиться при условии вывода азербайджанских войск с суверенной территории Республики Армения. В процессе нормализации армяно-турецких отношений исключается любое соглашение, которое поставило бы под сомнение факт геноцида армян», - заявил оппозиционный вице-спикер парламента Ишхан Сагателян.

В полиции сообщают, что по подозрению в совершении хулиганства задержаны более 100 человек. Также сообщается, что трое полицейских получили ранения и госпитализированы. Сколько протестующих получили травмы, пока неясно.

Сагателян заявил, что в течение последующих четырех дней они будут посещать различные государственные учреждения, чтобы узнать позиции чиновников и сотрудников этих ведомств по вопросу Нагорного Карабаха.

Массовые протесты с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна начались в Армении в апреле. Оппозиция обвиняет премьер-министра и возглавляемое им правительство в намерении подписать договор с Азербайджаном о признании суверенитета Баку над всей территорией Нагорного Карабаха.​Власть отвергает эти обвинения, а также заявляет, что вопрос об отставке премьер-министра не обсуждается.