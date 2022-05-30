Столкновения у 3-го корпуса правительства, более 100 человек задержаны

Сторонники оппозиции, требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сегодня сначала шествием пришли к 3-му корпусу правительства, чтобы, как заявил оппозиционный вице-спикер парламента Ишхан Сагателян, понять, выступают ли министры за то, чтобы Нагорный Карабах остался в составе Азербайджана.

Полиция сосредоточила здесь большие силы и в итоге не позволила оппозиционным депутатам войти в здание правительства. Произошла стычка между полицейскими и протестующими.

От 3-го корпуса правительства демонстранты двинулись шествием к главному корпусу, прошли через площадь Республики, затем вновь вернулись к 3-му корпусу, где полицейские с применением силы задержали ряд протестующих, по данным полиции, всего 111 человек.

Из-за этих столкновений некоторым гражданам стало плохо, у Ишхана Сагателяна порвалась рубашка. В настоящее время протестующие шествием движутся к площади Франции.

«Для Армении неприемлем любой окончательный вариант урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в результате которого Нагорный Карабах может оказаться в составе Азербайджана». Для принятия заявления Национального собрания с такой формулировкой оппозиция также инициировала специальное заседание парламента. Оппозиция предлагает Национальному собранию объявить, что обязательным условием начала процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном является возвращение армянских военнопленных и вывод азербайджанских войск с территории Армении. В результате делимитации исключается нарушение территориальной целостности Армении, а в процессе армяно-турецкого примирения исключается любое соглашение, которое поставило бы под сомнение геноцид армян, заявляют оппозиционеры.

По их мнению, если это заявление не будет принято парламентом, это будет означать, что власти служат интересам турецко-азербайджанского тандема.