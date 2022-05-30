Оппозиция обходит госучреждения с «четким требованием»

Депутат оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Ишхан Сагателян заявил, что с сегодняшнего дня и в течение последующих четырех дней они посетят различные государственные учреждения с «очень четким и прямым требованием».

Напомнив, что текст заявления был принят на площади Франции 28 мая, Сагателян заявил, что они будут целенаправленно и адресно посещать различные государственные учреждения, чтобы получить позицию этих учреждений по данному документу.

В принятом оппозицией заявлении, в частности, говорится, что «Армения будет поддерживать полноценную реализацию права народа Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] на самоопределение, Арцах никогда не будет в составе Азербайджана, между Республикой Армения и Республикой Арцах должна быть надежная сухопутная связь, Арцах не будет анклавом».

«Это те красные линии, пересечение которых для АРМЯНИНА недопустимо», - подчеркивается в заявлении.

После выступления Сагателяна оппозиционеры двинулись шествием к 3-му корпусу здания правительства. Полиция сосредоточила там большие силы.

Депутаты потребовали от полицейских беспрепятственного входа в здание. Сагателян объяснил, что они хотят понять, согласны ли министры, к примеру министр здравоохранения, на то, чтобы Нагорный Карабах оставался в составе Азербайджана.

Депутат от оппозиции заявил, что они не уйдут, пока не состоятся встречи.