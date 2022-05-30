Решение нагорно-карабахского конфликта – это мир, а не война - Мирзоян

Подчеркнув, что после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года многие вопросы все еще остаются нерешенными, Арарат Мирзоян, в частности, отметил, что Азербайджан отказывается освобождать армянских пленных, армянское культурное и религиозное наследие на территориях, после войны перешедших под контроль Азербайджана, оказалось перед угрозой уничтожения, оскверняя и искажения идентичности, Баку продолжает ксенофобскую риторику по отношению к армянам, продолжаются нарушения режима прекращения огня вокруг Нагорного Карабаха.

«Мы неоднократно заявляли, что готовы начать переговоры о всеобъемлющем мире с Азербайджаном, который будет включать всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта, в том числе защиту всех прав народа Нагорного Карабаха и его окончательный статус», - сказал глава МИД Армении.

Подчеркнув, что в ходе встречи лидеров двух стран, состоявшейся 22 мая в Брюсселе, была достигнута договоренность начать работы по делимитации и обеспечению безопаснсоти армяно-азербайджанской границы, завершить переговоры об открытии транспортной инфраструктуры в регионе, провести работы по подготовке всеобъемлющих мирных переговоров, глава армянского внешнеполитического ведомства отметил, что если Азербайджан займет конструктивный подход и воздержится от создания препятствий этому процессу, как это уже неоднократно делалось ранее, «мы сможем двигаться вперед».

Через несколько дней после трехсторонней встречи с премьер-министром Армении в Брюсселе 22 мая, которую и Баку, и Ереван назвали продуктивной, президент Азербайджана заявил, что Армения согласилась с повесткой дня Азербайджана по нормализации отношений, в которой нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха. Касаясь выдвинутых Ереваном принципов о необходимости обсуждения безопасности и статуса армян, проживающих в Нагорном Карабахе, Алиев сказал, что в Азербайджане подобной проблемы нет. Вновь заявив о так называемом «Зангезурском коридоре», азербайджанский лидер подчеркнул, что в этом вопросе Баку уже достиг успеха.

«Е сть возможность открыть эру мирного развития в регионе »

Говоря о нормализации армяно-турецких отношений, Мирзоян отметил, что для достижения нормализации отношений необходимы политическая воля и готовность к конкретным шагам.

Армянская сторона неоднократно демонстрировала и то, и другое, мы ожидаем того же от турецкой стороны, сказал глава МИД Армении.

«Несмотря на все риски и хрупкость ситуации, есть возможность открыть эру мирного развития в нашем регионе, Армения продолжит свои усилия, чтобы внести свой вклад в реализацию этой возможности», - заключил Арарат Мирзоян.

В конце прошлого года Ереван и Анкара выразили готовность нормализовать отношения, назначив специальных представителей с обеих сторон. Первая встреча вице-спикера Национального собрания Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча состоялась 14 января в Москве, вторая - 24 февраля в Вене, а третья – 3 мая опять же в Вене. После двух встреч стороны выступили с одинаковыми заявлениями о том, что конечной целью переговоров является полноценное урегулирование отношений между Арменией и Турцией без предварительных условий. По итогам третьей встречи стороны подтвердили цель достижения полноценного урегулирования посредством этого процесса.