Алиев вновь заявил о завершенности карабахского конфликта и напомнил о «Западном Зангезуре»

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, посещая Зангиланский район в пятницу, передает «АзерТАдж».

«Я уже высказал свое мнение по поводу Минской группы, не считаю нужным еще раз повторять это. Сейчас постконфликтный период. Мы живем в этот период, диктуем повестку и в постконфликтный период, и за полтора года, прошедшие после войны, добились того, чего хотели… Я говорил, что мы должны определить границы с Арменией. Армения отказывалась от этого полтора года. А что получилось в итоге? 24 мая на азербайджано-армянской границе состоялась первая встреча комиссий. Это имеет очень большое значение», - заявил Алиев, согласно азербайджанскому информагентству.

По мнению президента Азербайджана, это «автоматически официально положит конец территориальным претензиям к Азербайджану реваншистских, фашистских сил в Армении».

«Потому что, если мы определяем границы, то о каком статусе «Нагорного Карабаха» может идти речь?! Есть Карабахская зона, Карабахский край. Это территория Азербайджана и все это принимают. Поэтому первое заседание комиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией имеет большое значение», - подчеркнул Алиев.

Алиев также заявил, что в Азербайджане никогда не было и не будет дискриминации на национальной и религиозной почве. «Поэтому права и безопасность проживающих в Азербайджане армян так же важны, как и безопасность и права других народов, проживающих в Азербайджане. Здесь не может быть и речи о каких-то особых привилегиях», - отметил он.

«Если Армения предъявит какие-то особые требования, она должна знать, что у нас тоже может быть много требований. Недалеко отсюда наша древняя земля – Западный Зангезур. Мы же не предъявляем территориальные претензии к Армении? Нет. Но если они станут предъявлять нам территориальные претензии, то почему и мы не можем сделать этого?» - добавил президент Азербайджана, согласно «АзерТАдж».

Отметим, что официальный Ереван заявляет о том, что права армян в Нагорном Карабахе и статус региона должны быть частью мирных переговоров с Баку и настаивает на продолжении работы формата Минской группы ОБСЕ. В Армении также отвергают исторические притязания Азербайджана в отношении территории республики.