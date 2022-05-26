Визиты послов США, России и ЕС в Сюник связаны с брюссельской встречей Пашинян-Алиев-Мишель

Визиты послов США, России и Евросоюза в Сюникскую область связаны с брюссельской встречей Пашинян-Алиев-Мишель, считает политический комментатор Акоп Бадалян.

По словам аналитика, в Брюсселе лидеры Армении, Азербайджана и Совета Европы провели предметные обсуждения вопросов разблокирования региона. Именно по этой причине, по мнению Бадаляна, послы отправились в Сюник.

«Думаю, эта достаточно быстрая реакция в виде визитов говорит о том, что на брюссельской площадке были проведены предметные обсуждения по этим вопросам. И реакция послов ключевых стран - США и России, пожалуй, преследует цель, образно говоря, прощупать почву на месте и провести «дипломатическую разведку». Конечно, здесь есть также вопрос стратегической конкуренции, когда совершает визит посол США, совершает видит и посол России», - сказал Бадалян.

Послы США, России и Евросоюза в Армении, согласно официальным сообщениям, посетили Сюник по разным поводам, но в один и тот же день. Глава делегации ЕС в Армении и послы стран ЕС 24 мая в Горисе приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Европы, и приеме, посвященном 30-летию отношений Армения-ЕС.

Это уже четвертый визит главы делегации ЕС в Сюник после вторжения на территорию области азербайджанских вооруженных сил в мае прошлого года.

Посол США в Армении за этот период также четырежды посещала Сюник. В посольстве подчеркнули, что в Сюнике посол Трейси встретилась с губернатором с целью получить информацию о ситуации с безопасностью.

Согласно сообщению, распространенному областной администрацией Сюника, посол сказала, что нынешний период для области полон вызовов и посольство продолжает оказывать поддержку через различные структуры правительства США. Губернатор поблагодарил Линн Трейси за американские инвестиции. «Губернатор также подчеркнул важность периодических визитов посла в Сюник, отметив, что для местных жителей это определенный показатель», - говорится в сообщении.

Посол России в Армении Сергей Копыркин в ходе визита встретился с российскими пограничниками, дислоцированными близ общины Тех и аэропорта Капана. Об этом сообщило посольство России, добавив, что Сергей Копыркин ознакомился с оперативной ситуацией на данном участке границы Армении.

Акоп Бадалян не сомневается, что Сюник, ставший после войны приграничной областью, находится в центре внимания крупных игроков, имеющих интересы в этом регионе.

Эти интересы, по словам Бадаляна, обусловлены не только армяно-азербайджанскими процессами. «Они обусловлены не только обстоятельствами урегулирования или управления армяно-азербайджанской проблемой, но и влиянием на ближневосточный регион и, в частности, в этом контексте политикой в отношении Ирана и реалиями вокруг Ирана», - отметил аналитик.

Посла США после ее визита в Сюник сегодня в Ереване принял премьер-министр Армении. Согласно заявлению пресс-службы аппарата премьер-министра, Никол Пашинян подчеркнул важность активизации армяно-американского сотрудничества и стратегического диалога и четкой позиции США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, что способствует региональной стабильности. Как отмечается в сообщении, Линн Трейси подтвердила готовность США и впредь поддерживать демократические реформы в Армении, процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта и установление региональной стабильности.