Посол США выразила обеспокоенность по поводу применения полицией силы в отношении протестующих

В ходе «Армянского форума за демократию» посол выразила обеспокоенность тем, что сотрудники правоохранительных органов применяют силу против протестующих.

«Глядя на то, что происходит с протестующими, становится ясно, что здесь есть повод для беспокойства. То, что мы видим в репортажах, на видео — это применение несоразмерной силы. Эти случаи должны быть расследованы. В этой сфере должна быть ответственность. И мы видели сигналы о том, что правительство хочет расследовать эти случаи», - заявила посол США в Армении.

Линн Трейси также высказалась о необходимости уважать работу журналистов во время протестов и исключать нарушения в их отношении. Она также упомянула ответственность протестующих. «На демонстрантах также лежит ответственность проводить акции мирно, не создавать хаоса и не нарушать права других», - отметила посол.

На протяжении последних двух недель армянская оппозиция обвиняла страны Запада, в том числе США, в том, что они не осуждают власти Армении за применение «несоразмерной силы» по отношению к участникам акций протеста, тем самым применяя «двойные стандарты».

В ходе акций протеста оппозиции на протяжении нескольких дней сотрудники правоохранительных органов Армении на несколько часов задерживали сотни активистов в день.

В четверг, тем не менее, полиция воздержалась от массовых задержаний участников акций протеста. Лидеры протестного движения связали этой с их встречей с начальником полиции Армении, которая состоялась за день до этого и на который они, вероятно, также поднимали вопрос о несоразмерности применяемой в отношении демонстрантов силы.

Отметим, что сторонники оппозиции, в основном представленной двумя оппозиционными фракциями в парламенте, проводят уличные акции протеста в армянской столице с конца прошлого месяца, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого они обвиняют в намерении пойти на односторонние уступки Азербайджану в вопросе статуса Нагорного Карабаха.

Армянские власти отвергают данные обвинения, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном намерены отстаивать права армян Нагорного Карабаха, в том числе и в вопросе об окончательном статусе. Представители власти утверждают, что акции протеста оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения Армении.