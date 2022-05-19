Оппозиция обвиняет Запад в том, что он не осуждает события в Армении и применяет двойные стандарты

На протяжении трех недель оппозиция заявляет, что полиция применяет против протестующих непропорциональную и грубую силу. «Своим молчанием вы способствуете диктатуре в Армении», - заявил вице-спикер НС от оппозиции Ишхан Сагателян.

На вчерашнем митинге на площади Франции Сагателян заявил, что готов встретиться с аккредитованными в Армении послами, чтобы подробно представить им сложившуюся в стране ситуацию.

Планируют ли послы США и Евросоюза встречаться с представителями оппозиции? В ответ на запрос Радио Азатутюн в делегации ЕС ответили, что они находятся на связи со всеми сторонами. В посольстве США пока на наш запрос не ответили.

«Обращаюсь к уважаемому послу, представителям международных организаций: положите конце двойным стандартам», - призвал Сагателян.

Оппозиционного лидера возмутило интервью посла США в Армении информагентству «Арменпресс», в котором Линн Трейси говорила о демократических ценностях, избранных Арменией в 2018 году. Сегодня стало ясно, что интервью было взято у посла 29 апреля, еще до начала акций неповиновения оппозиции, а полная версия была опубликована только сегодня.

«Мы стремимся помочь армянскому народу построить такое будущее, в основе которого лежат общие демократические ценности и тот путь, который армянский народ избрал в 2018 году и вновь подтвердил в 2021 году, во время парламентских выборов», - сказала в интервью посол Трейси.

«Вчера я обратился конкретно к заявлению посла США, я адресно ответил на заявление уважаемого посла. И я очень четко затронул все это. Мы считаем, что в целом все те, кто молчат о беззакониях, происходящих в нашей Армении, способствуют отсутствию демократии в Армении», - сказал Ишхан Сагателян.

Депутат другой оппозиционной парламентской фракции - «Честь имею», Айк Мамиджанян не понимает, почему послы западных стран молчат «о случаях массового насилия».

«Это молчание делает их сообщниками. Я считаю, вернее, надеюсь, что в данный момент речь идет о бюрократической неповоротливости. Я оставляю это только как презумпцию невиновности, хотя мой скромный опыт работы с международными структурами подсказывает, что при желании они могут реагировать очень быстро и очень адресно», - сказал он.

Почему оппозиция критикует только страны Запада за то, что они не дают оценок? Почему нет ни слова о России? В ответ на эти вопросы Мамиджанян пояснил: «Здесь не нужно искать какой-то другой подтекст. Обычно они таких заявлений не делают, в отличие от Америки и европейских стран».

США и Евросоюз ранее призвали власти проявлять сдержанность, а протестующих воздерживаться от насилия, уважать верховенство закона и демократию в Армении.

«В отличие от Никола, мы не сплетничаем в Москве об американцах и европейцах, а в Вашингтоне и Брюсселе - о Москве», - заявил Ишхан Сагателян.

Оппозиция, требующая отставки премьер-министра, в ходе митинга на фоне критики в адрес западных стран в очередной раз подчеркнула, что Россия является стратегическим союзником Армении, а США и Евросоюз - важными партнерами. «Поэтому у нас есть международные обязательства, взятые на себя страной, но у нас есть и международные права», - заявил Айк Мамиджанян.

Исход российско-украинской войны не может изменить их позицию, сказал депутат фракции «Честь имею».

Как видит сотрудничество с Россией представитель другой оппозиционной фракции «Айастан» Ишхан Сагателян? «Если у российско-украинской войны будет исход, в результате которого Россия ослабнет… вы сейчас задаете вопросы, связанные с перспективой, на которые в данный момент сложно дать ответ», - ответил Сагателян.

Оппозиция обещает в случае смены власти сформировать временное правительство, которое будет действовать от одного года до полутора лет. В лагере оппозиции пока не уточняют, кто войдет в это правительство, не называют конкретных имен, но говорят, что составили список из 250 опытных специалистов.

Оппозиция проводит уличные акции протеста в армянской столице с конца прошлого месяца, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в намерении пойти на односторонние уступки Азербайджану в вопросе статуса Нагорного Карабаха.

Армянские власти отвергают данные обвинения, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном намерены отстаивать права армян Нагорного Карабаха, в том числе и в вопросе об окончательном статусе. Представители власти утверждают, что акции протеста оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения Армении.