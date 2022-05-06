«Результат бездействия - катастрофа» - на площади Франции прошел митинг оппозиции

В начале митинга перед собравшимися спела известная певица, бывший депутат Национального собрания от Республиканской партии Армении (РПА) Шушан Петросян.

Член возглавляемой Артуром Ванецяном партии «Отечество» Сос Акопян обратился ко всем тем, кто недоволен правлением партии «Гражданский договор» и премьер-министра Никола Пашиняна, но не участвует в митингах, поскольку не знает, каким будет будущее этого движения и кто станет лидером в случае успеха. Он призвал таких людей прийти на площадь, выразить свою озабоченность, выступить на сцене, потому что, как он отметил, это не борьба лишь нескольких политических сил, эта борьба «должна стать борьбой всей Армении».

«Эти опасения не должны парализовать нас, не должны подталкивать нас к бездействию, потому что результат бездействия - катастрофа, в результате бездействия мы даем возможность Николу Пашиняну принимать за нас решения о будущем нашей страны», - заявил он.

Касаясь предложения члена правящей фракции «Гражданский договор», председателя парламентской комиссии по обороне Андраника Кочаряна направлять на границу граждан, задержанных полицией на различных акциях неповиновения, депутат фракции «Честь имею» Тигран Абраамян сказал, что для собравшихся здесь людей служить в Вооруженных силах - это честь, а не наказание.

Отметим, что провластный депутат Андраник Кочарян предположил, что участники акций протеста оппозиции являются уклонистами от ежеквартальных трехмесячных армейских сборов и службы в армии.

Вице-спикер Национального собрания, депутат оппозиционной фракции «Айастан» Ишхан Сагателян заявил, что движение должно расширяться до тех пор, пока не достигнет своей цели - смены власти.

Между тем, в интервью Радио Азатутюн депутат от правящей партии «Гражданский договор» Армен Торосян заявил, что правящая партия не видит внутриполитического кризиса в стране, поскольку прошедшие в июне прошлого года внеочередные выборы были «свободными и справедливыми», а следовательно, «антидемократические силы» должны «смириться с выбором народа».

По окончании митинга оппозиции Ишхан Сагателян сообщил, что на завтра запланированы автошествие в Ереване и митинг в Ванадзоре. Утром, по его словам, они автошествием направятся в Лорийскую область. Вечером на площади Франции также запланирован митинг, за которым последует очередное шествие.

Сегодня, ранее, оппозиция вновь провела в Ереване акции протеста, которые не обошлись без инцидентов. Полиция вновь применила силу, задержав десятки протестующих.

Парламентская оппозиция Армении с конца апреля протестует с требованием смены власти, в частности, отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Оппозиция обвиняет власти в готовности «сдать» интересы Нагорного Карабаха, признав его частью Азербайджана. На митинге 1 мая было объявлено о начале «решающего этапа борьбы». С начала этой недели сторонники оппозиции проводят акции гражданского неповиновения в основном в Ереване, но также в некоторых других частях Армении.

Власти Армении отвергают критику оппозиции, заявляя, что вопрос о правах и статусе армян Нагорного Карабаха будет частью мирных переговоров с Азербайджаном. Выступая в парламенте в среду, премьер-министр Никол Пашинян отверг требования оппозиции об отставке. Представители власти утверждают, что протесты оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения.