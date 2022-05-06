Власти предложили призывать в армию задержанных участников протестных акций

Депутаты проводили внеочередное заседание парламентской комиссии по обороне и безопасности в то время, как тысячи сторонников оппозиции вновь перекрывали улицы в Ереване, требуя отставки премьера.

С начала масштабных акций протеста 1 мая полиция задержала сотни протестующих, большинство из которых молодые люди, которые участвовали в так называемых акциях гражданского неповиновения, перекрывая движение автотранспорта в Ереване. Все задержанных освобождали после того, как они проводили несколько часов в отделениях полиции. Лидеры оппозиции заявляют, что акции протеста продолжатся.

Председатель парламентской комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян предположил, что многие из участников акций протеста уклоняются от обязательной военной службы или периодических сборов резервистов в армию.

«Среди задержанных мы хотим видеть истинных патриотов, истинных граждан Армении, которые должны отдать свой долг армии, если политическая цель оппозиции заключается в обеспечении безопасности Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] и Армении», — заявил Андраник Кочарян в ходе заседания комиссии.

«Я призываю Полицию и Службу национальной безопасности Армении собрать личные данные этих граждан и передать их Министерству обороны Армении», - добавил он.

Эту идею поддержали и другие провластные депутаты, а также высокопоставленные представители правоохранительных органов и военные, участвующие в заседании.

«Было бы неплохо, если бы патриотически настроенные молодые люди участвовали в защите наших границ и границ Арцаха», - заявил начальник военной полиции Армении Ашот Закарян.

«Мы постараемся передать эту информацию нашим коллегам из Минобороны, которые установят, подлежат ли эти лица призыву», — заявил заместитель начальника полиции Артур Мартиросян.

Между тем, правозащитники осудили инициативу Андраника Кочаряна, назвав ее незаконной и вопиющей. Один из них, Артур Сакунц, заявил, что полиция не имеет права передавать личные данные задержанных другим государственным органам.

А правозащитница Нина Карапетян заявила: «Даже если есть уклонисты, их нельзя ловить и забирать в армию с мест проведения акций протеста. Это ненормально. Это похоже на охоту на ведьм».

Лидеры оппозиции также осудили данную инициативу властей.

«Неужели нет предела их подлости?» - заявил один из лидеров протестов Ишхан Сагателян.

«Накануне с этой трибуны выступали два инвалида без ног», - добавил он, имея в виду участников войны 2020 года в Нагорном Карабахе.

По словам Сагателяна, не менее 40 активистов, задержанных ранее в четверг в различных районах Еревана, также являются ветеранами войны. Полиция сообщила о 92 арестах в течение дня.

Оппозиция заявила, что власти приказали силовикам применять больше силы в отношении участников акций протеста, поскольку протесты набирают силу.

«Несоразмерная сила, примененная против граждан Армении, свидетельствует об одном: у Никола [Пашиняна] больше нет власти», — заявила депутат от оппозиционного альянса «Айастан» Анна Григорян.

«Настоящая сила – на улицах», - добавила она.

«Айастан» и другая парламентская оппозиционная фракция «Честь имею» заявляют, что Никол Пашинян должен уйти в отставку, поскольку он намеревается признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Выступая в парламенте в среду, премьер-министр отверг требования оппозиции об отставке. Представители власти утверждают, что протесты оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения.