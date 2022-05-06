Десятки активистов задержаны в ходе сегодняшних протестов оппозиции

Оппозиция продолжает акции протеста. Сейчас протестующие во главе с лидерами оппозиции проводят шествия по улицам в центре Еревана.
Парламентская оппозиция Армении с конца апреля протестует с требованием смены власти, в частности, отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Оппозиция обвиняет власти в готовности «сдать» интересы Нагорного Карабаха, признав его частью Азербайджана. На митинге 1 мая было объявлено о начале «решающего этапа борьбы».
С начала этой недели сторонники оппозиции проводят акции гражданского неповиновения в основном в Ереване, но также в некоторых других частях Армении.
Власти Армении отвергают критику оппозиции, заявляя, что вопрос о правах и статусе армян Нагорного Карабаха будет частью мирных переговоров с Азербайджаном.
Выступая в парламенте в среду, премьер-министр Никол Пашинян отверг требования оппозиции об отставке. Представители власти утверждают, что протесты оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения.