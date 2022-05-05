Подписанные в Вашингтоне документы будут способствовать энергетической независимости и укреплению демократии в Армении - МИД

Подписанные в Вашингтоне армяно-американские документы будут способствовать энергетической безопасности и независимости Армении, а также укреплению демократии, заявил Радио Азатутюн из столицы США начальник департамента стран Америки МИД Армении Армен Еганян.

«Состоялись не только консультации, но и были подписаны конкретные документы, которые, я надеюсь, будут способствовать как энергетической безопасности и независимости Армении, так и укреплению демократии, где довольно большой блок составляет наше сотрудничество в сфере правосудия и по линии реформ в этой сфере», - отметил Еганян.

2 мая начался беспрецедентный за последние годы пятидневный рабочий визит глава МИД Армении в США, в ходе которого Арарат Мирзоян встретился с рядом высокопоставленных американских дипломатов, в том числе с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Если не считать визит министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в Вашингтон во время 44-дневной войны, в октябре 2020 года, и его встречу с госсекретарем Майком Помпео, то последний раз глава Госдепартамента США принимал в Вашингтоне министра иностранных дел Армении почти 9 лет назад, в июне 2013 года. Тогда госсекретарем США был Джон Керри, а министром иностранных дел Армении – Эдвард Налбандян.

На этот раз в Вашингтоне были подписаны три армяно-американских документа: меморандум о сотрудничестве в сфере мирной атомной энергетики, а также два совместных плана действий по реформам в антикоррупционной и правоохранительной сфере.

По словам Армена Еганяна, на подготовку подписания меморандума ушел год․ «Мир движется вперед, появляются новые технологии, особенно в ядерной сфере. В такой стране, как Америка, очень развиты технологии и подходы. И при наличии этого меморандума у нас будет возможность в какой-то степени использовать американские, так сказать, знания, достижения, обмениваться опытом между нашими учеными. В результате у нас в Армении будет более безопасная и АЭС, и энергетика в целом», - сказал дипломат.

Армения хочет диверсифицировать свои энергопоставки - представитель Госдепа

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинг 3 мая, касаясь меморандума, заявил, что Армения хочет диверсифицировать свои энергетические поставки.

Меморандум открывает двери для армяно-американского сотрудничества в ядерной сфере - Еганян

Заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армении Акоп Варданян на днях сообщил Радио Азатутюн, что совместная армяно-российская рабочая группа, созданная для строительства новой АЭС в Армении, уже начала свою работу.

Мы поинтересовались у главы департамента стран Америки МИД Армении Армена Еганяна, обсуждает ли Ереван вопрос участия США в строительстве новой АЭС.

«Вы знаете, мы должны подчеркнуть, что Америка всегда участвовала, даже в том, что касается Мецаморской АЭС, и мы за эти годы приобрели соответствующие автоматизированные системы у США. То есть, это сотрудничество имело место. Что касается конкретно вашего вопроса, то на данный момент таких дискуссий нет. Как я уже сказал, этот меморандум - первый шаг, он не является обязывающим документом, но, во всяком случае, он открывает двери для более глубокого сотрудничества», - ответил чиновник МИД.

В Вашингтоне очень позитивно оценивают переговоры с министром иностранных дел Армении - Барсамян

Сопредседатель совета попечителей одной из самых влиятельных армянских лоббистских организаций в США, Армянской ассамблеи Америки (ААА), Энтони Барсамян, встретившийся с Араратом Мирзояном в Вашингтоне, по видеосвязи сообщил Радио Азатутюн, что в столице США очень позитивно оценивают переговоры с министром иностранных дел Армении.

«Это очень важно. Я имею в виду то, что министр иностранных дел [Армении] прибывает в Вашингтон, и его принимают здесь в правительстве США на высоком уровне. Это означает отправку мессиджа. Думаю, что встречи в Госдепартаменте были очень позитивными», - сказал Барсамян.

Сопредседатель совета попечителей ААА напомнил, что Армения была одной из немногих стран региона, приглашенных для участия в Саммите демократии, инициированном президентом США Джо Байденом в декабре прошлого года, что, по словам Барсамяна, свидетельствует о том, что в Вашингтоне рассматривают Армению как важную и демократическую страну.