Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

Подписанные в Вашингтоне документы будут способствовать энергетической независимости и укреплению демократии в Армении - МИД

Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствует министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, Вашингтон, 2 мая 2022 г.

Подписанные в Вашингтоне армяно-американские документы будут способствовать энергетической безопасности и независимости Армении, а также укреплению демократии, заявил Радио Азатутюн из столицы США начальник департамента стран Америки МИД Армении Армен Еганян.

Начальник департамента стран Америки МИД Армении Армен Еганян
Начальник департамента стран Америки МИД Армении Армен Еганян

«Состоялись не только консультации, но и были подписаны конкретные документы, которые, я надеюсь, будут способствовать как энергетической безопасности и независимости Армении, так и укреплению демократии, где довольно большой блок составляет наше сотрудничество в сфере правосудия и по линии реформ в этой сфере», - отметил Еганян.

2 мая начался беспрецедентный за последние годы пятидневный рабочий визит глава МИД Армении в США, в ходе которого Арарат Мирзоян встретился с рядом высокопоставленных американских дипломатов, в том числе с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Если не считать визит министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в Вашингтон во время 44-дневной войны, в октябре 2020 года, и его встречу с госсекретарем Майком Помпео, то последний раз глава Госдепартамента США принимал в Вашингтоне министра иностранных дел Армении почти 9 лет назад, в июне 2013 года. Тогда госсекретарем США был Джон Керри, а министром иностранных дел Армении – Эдвард Налбандян.

На этот раз в Вашингтоне были подписаны три армяно-американских документа: меморандум о сотрудничестве в сфере мирной атомной энергетики, а также два совместных плана действий по реформам в антикоррупционной и правоохранительной сфере.

По словам Армена Еганяна, на подготовку подписания меморандума ушел год․ «Мир движется вперед, появляются новые технологии, особенно в ядерной сфере. В такой стране, как Америка, очень развиты технологии и подходы. И при наличии этого меморандума у нас будет возможность в какой-то степени использовать американские, так сказать, знания, достижения, обмениваться опытом между нашими учеными. В результате у нас в Армении будет более безопасная и АЭС, и энергетика в целом», - сказал дипломат.

Армения хочет диверсифицировать свои энергопоставки - представитель Госдепа

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинг 3 мая, касаясь меморандума, заявил, что Армения хочет диверсифицировать свои энергетические поставки.

Меморандум открывает двери для армяно-американского сотрудничества в ядерной сфере - Еганян

Заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армении Акоп Варданян на днях сообщил Радио Азатутюн, что совместная армяно-российская рабочая группа, созданная для строительства новой АЭС в Армении, уже начала свою работу.

Мы поинтересовались у главы департамента стран Америки МИД Армении Армена Еганяна, обсуждает ли Ереван вопрос участия США в строительстве новой АЭС.

Армянская АЭС в Мецаморе
Армянская АЭС в Мецаморе

«Вы знаете, мы должны подчеркнуть, что Америка всегда участвовала, даже в том, что касается Мецаморской АЭС, и мы за эти годы приобрели соответствующие автоматизированные системы у США. То есть, это сотрудничество имело место. Что касается конкретно вашего вопроса, то на данный момент таких дискуссий нет. Как я уже сказал, этот меморандум - первый шаг, он не является обязывающим документом, но, во всяком случае, он открывает двери для более глубокого сотрудничества», - ответил чиновник МИД.

В Вашингтоне очень позитивно оценивают переговоры с министром иностранных дел Армении - Барсамян

Сопредседатель совета попечителей одной из самых влиятельных армянских лоббистских организаций в США, Армянской ассамблеи Америки (ААА), Энтони Барсамян, встретившийся с Араратом Мирзояном в Вашингтоне, по видеосвязи сообщил Радио Азатутюн, что в столице США очень позитивно оценивают переговоры с министром иностранных дел Армении.

Сопредседатель совета попечителей Армянской Ассамблеи Америки (ААА) Энтони Барсамян
Сопредседатель совета попечителей Армянской Ассамблеи Америки (ААА) Энтони Барсамян

«Это очень важно. Я имею в виду то, что министр иностранных дел [Армении] прибывает в Вашингтон, и его принимают здесь в правительстве США на высоком уровне. Это означает отправку мессиджа. Думаю, что встречи в Госдепартаменте были очень позитивными», - сказал Барсамян.

Сопредседатель совета попечителей ААА напомнил, что Армения была одной из немногих стран региона, приглашенных для участия в Саммите демократии, инициированном президентом США Джо Байденом в декабре прошлого года, что, по словам Барсамяна, свидетельствует о том, что в Вашингтоне рассматривают Армению как важную и демократическую страну.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG