Начала работу армяно-российская рабочая группа по строительству новой АЭС в Армении

Ереван и Москва создали совместную рабочую группу с целью строительства в Армении новой атомной электростанции (АЭС), сообщил сегодня Радио Азатутюн заместитель министра территориального управления Акоп Варданян, ответственный за вопросы энергетики.

Чиновник подчеркнул, что группа уже приступила к работе. «Что касается нового атомного энергоблока, то мы не только склоняемся к этому, мы создали двустороннюю рабочую группу, рабочая группа работает, у нас уже состоялось первое совместное заседание. В данный момент мы работаем над технико-экономическим обоснованием, и, да, мы будем строить новый энергоблок», - сказал Варданян.

Пункт 6 совместного заявления, подписанного премьер-министром Армении Николом Пашиняном с президентом России Путиным в ходе официального визита Пашиняна в Москву 19-20 апреля, гласит: «Стороны подтвердили готовность к наращиванию сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. Приветствовали продление срока эксплуатации Армянской АЭС и выразили настрой на проработку строительства новых энергоблоков».

Акоп Варданян напомнил, что все правительства Армении принимали решения о том, что Армения должна остаться атомной страной, между тем Мецаморскую АЭС нельзя будет эксплуатировать после 2036 года.

«Строительство нового энергоблока по разным оценкам длится 8-10 лет с момента, когда уже входит в стадию проектирования, что означает, что если, к примеру, через один или два года мы войдем в эту стадию, то можем получить новый энергоблок в 2033-2034 годах», - отметил он.

По словам замминистра, после подготовки технико-экономического обоснования новой АЭС армяно-российская рабочая группа должна будет, прежде всего, уточнить, атомная станция какой мощности, а следовательно, какой стоимости нужна Армении и как будет решаться вопрос финансирования.

«На данный момент у России уже есть предложения по малым энергоблокам, но я не уверен, что мы пойдем именно по пути строительства малых модульных энергоблоков. Стандартный блок имеет мощность 1000 мегаватт, и стандартный блок имеет одну стоимость, нестандартные блоки имеют другую стоимость исходя из одного киловатта. Они очень и очень разные. Представьте, что мы строим нестандартный блок мощностью 600 мегаватт, который дороже, чем блок мощностью 1000 мегаватт», - сказал Акоп Варданян.