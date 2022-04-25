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Армения

Начала работу армяно-российская рабочая группа по строительству новой АЭС в Армении

Мецаморская АЭС

Ереван и Москва создали совместную рабочую группу с целью строительства в Армении новой атомной электростанции (АЭС), сообщил сегодня Радио Азатутюн заместитель министра территориального управления Акоп Варданян, ответственный за вопросы энергетики.

Заместитель министра территориального управления Акоп Варданян
Заместитель министра территориального управления Акоп Варданян

Чиновник подчеркнул, что группа уже приступила к работе. «Что касается нового атомного энергоблока, то мы не только склоняемся к этому, мы создали двустороннюю рабочую группу, рабочая группа работает, у нас уже состоялось первое совместное заседание. В данный момент мы работаем над технико-экономическим обоснованием, и, да, мы будем строить новый энергоблок», - сказал Варданян.

Пункт 6 совместного заявления, подписанного премьер-министром Армении Николом Пашиняном с президентом России Путиным в ходе официального визита Пашиняна в Москву 19-20 апреля, гласит: «Стороны подтвердили готовность к наращиванию сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. Приветствовали продление срока эксплуатации Армянской АЭС и выразили настрой на проработку строительства новых энергоблоков».

Акоп Варданян напомнил, что все правительства Армении принимали решения о том, что Армения должна остаться атомной страной, между тем Мецаморскую АЭС нельзя будет эксплуатировать после 2036 года.

«Строительство нового энергоблока по разным оценкам длится 8-10 лет с момента, когда уже входит в стадию проектирования, что означает, что если, к примеру, через один или два года мы войдем в эту стадию, то можем получить новый энергоблок в 2033-2034 годах», - отметил он.

По словам замминистра, после подготовки технико-экономического обоснования новой АЭС армяно-российская рабочая группа должна будет, прежде всего, уточнить, атомная станция какой мощности, а следовательно, какой стоимости нужна Армении и как будет решаться вопрос финансирования.

«На данный момент у России уже есть предложения по малым энергоблокам, но я не уверен, что мы пойдем именно по пути строительства малых модульных энергоблоков. Стандартный блок имеет мощность 1000 мегаватт, и стандартный блок имеет одну стоимость, нестандартные блоки имеют другую стоимость исходя из одного киловатта. Они очень и очень разные. Представьте, что мы строим нестандартный блок мощностью 600 мегаватт, который дороже, чем блок мощностью 1000 мегаватт», - сказал Акоп Варданян.

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