Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

Президент США пригласил Армению на саммит по вопросам демократии

Президент США Джо Байден выступает на конференции по вопросам климата в Глазго, 1 ноября 2021 г․

Президент США Джо Байден пригласил Армению принять участие в саммите по вопросам демократии, который, по сообщению Белого дома, состоится в следующем месяце.

В числе приглашенных из соседей Армении значится только Грузия. В списке, опубликованном в американском журнале Politico, нет ни Азербайджана, ни Турции, ни Ирана, ни России. Из стран постсоветского пространства помимо стран Балтии приглашены только четыре страны - Армения, Грузия, Молдова и Украина. Помимо России приглашение не получил и Китай.

Еще в начале года в своих первых выступлениях на посту президента Байден отмечал, что полон решимости сделать все возможное для укрепления демократии в мире и противостояния стремлениям России и Китая.

«Америка снова готова взять на себя ведущую роль в мире, и отныне она без колебаний займет более жесткую позицию в отношении авторитарных стран, включая Россию и Китай. Я донес этот мессидж до президента России в первом же нашем телефонном разговоре», - заявил президент США.

Это первый саммит, организованный Джо Байденом на эту тему, который, согласно официальному сообщению, состоится 9-10 декабря. В нем примут участие лидеры 90 государств, представители гражданского общества и частного сектора, как отмечает Белый дом, чтобы совместно ответить на вызовы, угрожающие демократии.

Повестка дня двухдневных дискуссий, в частности, включает три ключевых вопроса: как противостоять авторитаризму, бороться с коррупцией и способствовать уважению прав человека.

Спустя почти год после вступления в должность, приглашая мировых лидеров обсудить этот вопрос, Байден заявляет, что встреча даст возможность выслушать и научить друг друга, а также составить планы решения существующих проблем.

Через год в эти же дни, согласно официальному заявлению, президент Байден созовет вторую такую конференцию, чтобы подвести итоги предпринятых шагов и решить, что делать дальше. Отмечается, что вторую встречу можно будет провести лицом к лицу, первая будет удаленной.

Радио Азатутюн пока не удалось выяснить в правительстве, на чье имя было отправлено приглашение, будет ли Армения участвовать и кто будет представлять Армению на мероприятии, которое состоится через несколько недель.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG