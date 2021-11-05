Президент США пригласил Армению на саммит по вопросам демократии

Президент США Джо Байден пригласил Армению принять участие в саммите по вопросам демократии, который, по сообщению Белого дома, состоится в следующем месяце.

В числе приглашенных из соседей Армении значится только Грузия. В списке, опубликованном в американском журнале Politico, нет ни Азербайджана, ни Турции, ни Ирана, ни России. Из стран постсоветского пространства помимо стран Балтии приглашены только четыре страны - Армения, Грузия, Молдова и Украина. Помимо России приглашение не получил и Китай.

Еще в начале года в своих первых выступлениях на посту президента Байден отмечал, что полон решимости сделать все возможное для укрепления демократии в мире и противостояния стремлениям России и Китая.

«Америка снова готова взять на себя ведущую роль в мире, и отныне она без колебаний займет более жесткую позицию в отношении авторитарных стран, включая Россию и Китай. Я донес этот мессидж до президента России в первом же нашем телефонном разговоре», - заявил президент США.

Это первый саммит, организованный Джо Байденом на эту тему, который, согласно официальному сообщению, состоится 9-10 декабря. В нем примут участие лидеры 90 государств, представители гражданского общества и частного сектора, как отмечает Белый дом, чтобы совместно ответить на вызовы, угрожающие демократии.

Повестка дня двухдневных дискуссий, в частности, включает три ключевых вопроса: как противостоять авторитаризму, бороться с коррупцией и способствовать уважению прав человека.

Спустя почти год после вступления в должность, приглашая мировых лидеров обсудить этот вопрос, Байден заявляет, что встреча даст возможность выслушать и научить друг друга, а также составить планы решения существующих проблем.

Через год в эти же дни, согласно официальному заявлению, президент Байден созовет вторую такую конференцию, чтобы подвести итоги предпринятых шагов и решить, что делать дальше. Отмечается, что вторую встречу можно будет провести лицом к лицу, первая будет удаленной.

Радио Азатутюн пока не удалось выяснить в правительстве, на чье имя было отправлено приглашение, будет ли Армения участвовать и кто будет представлять Армению на мероприятии, которое состоится через несколько недель.