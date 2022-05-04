Сегодня протестующие в сопровождении полиции беспрепятственно прошли маршем от площади Франции к территории, прилегающей к Национальному собранию.

Полицейский кордон был выставлен только на перекрестке улиц Баграмяна и Демирчяна, полицейские были в касках и со щитами.

Вице-спикер Национального собрания Ишхан Сагателян, ряд других оппозиционных политиков, в том числе бывшие депутаты от «Процветающей Армении» Наира Зограбян и Геворк Петросян, также находились там. Они провели сидячую акцию протеста на улице Демирчяна.

Дважды между полицией и протестующими, собравшимися на улице Демирчяна, произошла стычка. А часть протестующих продолжала оставаться на проспекте Баграмяна.

После разблокирования улицы Демирчяна активисты направились к зданию мэрии, а оттуда двинулись к зданию МИД, где группа молодых людей установила флаг Нагорного Карабаха.

Сегодня протестующие предъявили властям публичное требование, отметив, что Никол Пашинян не выполнил своих обещаний. По их словам, на последних выборах он говорил, что вопрос статуса Карабаха является приоритетным для властей, а теперь говорит о снижении планки в вопросе статуса. Ишхан Сагателян заявил, что Никол Пашинян нелегитимен и должен как можно скорее уйти в отставку.

О завтрашних планах оппозиция пока не сообщила. Оппозиция подчеркивает, что главный вопрос в их повестке - отставка премьер-министра.

Парламентская оппозиция с конца апреля проводит акции протеста в Ереване и и других частях страны с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства. Оппозиция обвиняет власть в намерении подписать договор с Азербайджаном о признании суверенитета этой страны над всей территорией Нагорного Карабаха. На митинге 1 мая было объявлено о начале «решающего этапа борьбы» и масштабных акций гражданского неповиновения на этой неделе.

Протестующие периодически перекрывают улицы. Сегодня с утра в Ереване был перекрыт Киевский мост - один из двух мостов, соединяющих юго-западную часть столицы с центром. Через некоторое время полиция восстановила движение транспорта по мосту.

За прошедшие два дня сотни участников акций протеста были доставлены в полицейские участки. В ходе сегодняшних акций протеста в Ереване подвергся приводу 41 человек.