В Ереване с утра был перекрыт Киевский мост

Мост «Киевян» над Разданским ущельем - один из двух, соединяющих юго-западную часть столицы с центром.

Водители бетономешалок уверяли полицию, что их машины сломались.

В итоге с помощью горожан, недовольных перекрытием движения по мосту, полиции удалось частично восстановить движение, убрав с дороги одну из машин.

Водителей грузовиков корреспондент Радио Азатутюн на месте обнаружила. Предположительно, они были задержаны сотрудниками полиции. Данную информацию в полиции пока не подтвердили.

Парламентская оппозиция Армении с конца апреля проводит акции протеста с требованием смены власти в стране. На митинге 1 мая было объявлено о начале «решающего этапа борьбы» посредством акций гражданского неповиновения.

Армянская оппозиция утверждает, что правительство премьер-министра Никола Пашиняна намерено пойти на уступки Азербайджану в вопросе Нагорного Карабаха. Этим она объясняет необходимость отстранения Пашиняна от власти путем общественного давления.

Представители власти отвергают требование оппозиции об отставке действующего премьер-министра, не считая, что такое требование пользуется поддержкой у широких слоев населения.