Армянская оппозиция проводит митинг на площади Франции в Ереване

Оппозиция заявляет, что сегодня, 1 мая, начинается решающий этап борьбы, в результате которой под общественным давлением она добьется отставки нынешних властей.

Уличные протесты оппозиции начались две недели назад после заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что международное сообщество ожидает от армянской стороны снижения планки относительно требований по статусу Нагорного Карабаха.

Оппозиция утверждает, что нынешнее армянское правительство намерено пойти на уступки Азербайджану в вопросе Нагорного Карабаха. Этим она объясняет необходимость отстранения Пашиняна от власти путем общественного давления.

Представитель парламентской фракции «Айастан», вице-спикер парламента Ишхан Сагателян заявил, что уличные протесты последних дней показали, что у Никола Пашиняна нет мандата на уступки по вопросу Нагорного Карабаха. «В ближайшие дни наша задача состоит в том, чтобы показать, что у этого человека нет также и власти», - заявил Сагателян, обращаясь к участникам митинга.

К митингу в Ереване сегодня присоединились группы протестующих, которые прошли маршами из четырех регионов Армении.

Ранее оппозиция сигнализировала о препятствиях со стороны полиции на дорогах, ведущих из районов в Ереван.