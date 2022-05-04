Ситуация возле здания парламента Армении остается напряженной

От площади Франции протестующие беспрепятственно двинулись в сопровождении полиции к зданию Национального собрания.

Часть участников акции во главе с Ишханом Сагателяном направилась в сторону улицы Демирчяна.

Полицейские образовали живую стену в несколько рядов, на полицейских в первых рядах надеты шлемы.

Долгое время ситуация оставалась спокойной, однако спустя какое-то время среди демонстрантов и сотрудников полиции началась толкотня.

С противоположной стороны от полицейской «стены», со стороны протестующих, в сторону полицейских полетели бутылки, через некоторое время ситуация снова успокоилась. Однако между протестующими и полицейскими снова произошла толкотня. Участники акции протеста начали двигаться в сторону полицейского кордона.

Из автомобиля, стоящего посреди площади, выступают депутаты от блока «Айастан». Они отмечают, что среди протестующих есть провокаторы, которые пытаются создать напряженность, и призывают участников акции не поддаваться на провокации.

Ситуация на перекрестке Баграмян-Демирачян остается напряженной.

Парламентская оппозиция с конца апреля проводит акции протеста в Ереване и и других частях страны с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна и возглавляемого им правительства. Оппозиция обвиняет власть в подготовке к сдаче интересов Армении и Нагорного Карабаха в переговорах с Азербайджаном. На митинге 1 мая было объявлено о начале «решающего этапа борьбы» и масштабных акций гражданского неповиновения на этой неделе.

Протестующие периодически перекрывают улицы. Сегодня с утра в Ереване был перекрыт Киевский мост - один из двух мостов, соединяющих юго-западную часть столицы с центром. Через некоторое время полиция восстановила движение транспорта по мосту.

За прошедшие два дня сотни участников акций протеста были доставлены в полицейские участки. Число подвергнутых приводу в ходе сегодняшних акций протеста оппозиции в Ереване уже достигло 40 человек.