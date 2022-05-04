В армяно-турецких переговорах возникла некоторая напряженность - эксперт Арег Кочинян

Эксперт обратил внимание на то обстоятельство, что по итогам уже третьей встречи представителей Армении и Турции было опубликовано, фактически, заявление одинакового содержания о том, что стороны подтвердили свое согласие на продолжение процесса нормализации отношений без предварительных условий.

«Стороны или одна из сторон не проявляют достаточной политической воли для нормализации отношений. Сложно сказать, кто из них на самом деле - Армения, Турция или обе стороны, потому что стороны уже высказали определенные претензии друг к другу, определенные жалобы, так скажем», - отметил Кочинян.

«Турецкая сторона заявила, что предлагала Армении провести [переговоры] в Ереване или Анкаре, в более логичных условиях, чтобы они были двусторонними, Армения на это не ответила. Армянская сторона, по сути, констатировала, что даже самое тривиальное предложение - открыть границу для лиц с дипломатическими паспортами, не было удовлетворено турецкой стороной. Кроме того, мы знаем от министра иностранных дел Турции, что было какое-то предложение провести повторную демаркацию границ, и председатель комиссии НС по внешним отношениям заявил, что это для Армении неприемлемо», - пояснил эксперт.

«То есть, есть определенное напряжение, по сути, уже можно сказать, что есть определенные проблемы. То есть, процесс, который изначально проводился для нормализации отношений, на данном этапе породил еще и дополнительные проблемы. Это говорит об одном: либо обе стороны, либо, как минимум, одна из сторон не проявляют достаточной политической воли для того, чтобы пойти на эту нормализацию», - сказал эксперт.

Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции - вице-спикера Национального собрания Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча состоялась 14 января в Москве, вторая и третья встречи – 24 февраля и 3 мая в Вене.