Армения предложила Турции открыть сухопутную границу для лиц с дипломатическими паспортами

Об этом, отвечая на вопросы информационного агентства «Арменпресс», заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Ранее, говоря о нормализации армяно-турецких отношений, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу упомянул о необходимости смелых шагов.

«Армянская сторона полностью согласна с необходимостью принятия смелых шагов. Мы неоднократно демонстрировали нашу готовность двигаться вперед, в том числе участием министра иностранных дел в дипломатическом форуме в Анталье и отменой экономического эмбарго. Возобновление авиасообщения между Арменией и Турцией также стало важным двусторонним шагом.

Мы убеждены, что единственный путь для продвижения вперед— это непрерывные четкие шаги. Например, мы предложили турецкой стороне открыть на первом этапе сухопутную границу для владельцев дипломатических паспортов, но турецкая сторона медлит. Считаем, что это будет небольшим, но предметным, и что важно – логическим шагом. Надеемся, что в этом вопросе удастся добиться результата», - отметил Унанян, согласно официальному сайту МИД Армении.

На вопрос о том, где и когда планируется следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции, пресс-секретарь МИД Армении ответил так: «Между сторонами есть предварительная договоренность о том, что следующая встреча может состояться в Вене. Общественность будет должным образом проинформирована, как только дата и место встречи будут окончательно подтверждены».

Что касается возможности проведения встречи в Армении или в Турции, как об этом говорил министр иностранных дел Турции, то Унанян напомнил, что в ходе предыдущих попыток урегулирования отношений встречи проводились и в Армении, и в Турции, как на уровне переговорщиков, так и на уровне президентов.

«Но, как известно, к результатам они не привели. Я имею в виду, что главное в достижении урегулирования – это политическая воля и готовность к конкретным предметным шагам. Мы проявляем оба и ожидаем того же от Турции. Если будет воля, место встречи станет чисто техническим вопросом.

Более того, предложение провести встречи спецпредставителей в Армении и в Турции свидетельствует о том, что, по мнению Турции, процесс является полностью двусторонним. В этом случае было бы логично не слышать от турецких представителей чуть ли не еженедельные заявления о том, что они продвигают процесс, координируя свои действия с Азербайджаном», - отметил представители МИД Армении.