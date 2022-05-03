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Спецпредставители Армении и Турции подтвердили цель достижения полного урегулирования между двумя странами

Рубен Рубинян, Сердар Кылыч (комбинированная фотография).

В Вене сегодня встретились специальные представители Армении и Турции по процессу нормализации отношений между двумя странами Рубен Рубинян и Сердар Кылыч.

Это была уже их третья встреча. Первый раунд переговоров состоялся в Москве 14 января, а во второй раз спецпредставители Турции и Армении встретились в австрийской столице 24 февраля.

Как сообщает МИД Армении, сегодня спецпредставители Армении и Турции подтвердили цель достижения посредством текущего процесса полноценного урегулирования между двумя странами.

«В связи с этим состоялся искренний и действенный обмен четкими мнениями, обсуждены возможные шаги, которые можно предпринять в этом направлении для достижения ощутимого прогресса. Они [спецпредставители] подтвердили свое согласие на продолжение процесса без предварительных условий», — говорится в сообщении.

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