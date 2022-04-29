Оппозиция продолжает уличную борьбу

Как и во все дни прошедшей недели, сегодня в Ереване акции протеста начались с шествий молодежного крыла оппозиции по вузам. Протестующие призывали студентов присоединиться к ним.

Парламентская оппозиция начала уличную борьбу после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что международное сообщество ожидает от армянской стороны снижения планки в вопросе статуса Нагорного Карабаха. Оппозиция обвиняет правительство Никола Пашиняна в том, что оно намерено подписать договор с Азербайджаном, признав его суверенитет над всей территорией Нагорного Карабаха. По мнению оппозиции, предотвратить подобное развитие событий можно путем отставки Пашиняна под давлением общественности.

Депутаты оппозиционной парламентской фракции «Айастан» начали шествия из четырех областей Армении в Ереван. По словам депутата фракции Гегама Манукяна, они прибудут в Ереван в воскресенье, 1 мая. В этот день оппозиция намерена провести в столице большой митинг.

«Многие граждане присоединились к нам с раннего утра, узнав вчера о марше», - сказал Манукян.

Одна группа оппозиционеров сегодня маршем идет из Гюмри в Ереван. Среди них глава фракции «Айастан» Сейран Оганян.

«Да будущему Армении, да армянскому Арцаха, да единству армянского народа! Нет Николу, нет этим властям, которые ведут Армению к турецкому подданству! Поэтому проснись Гюмри, проснись Ширак! И мы все будем бороться. Мы будем бороться до конца», - заявил Оганян.

Перекрытие улиц, вывешивание плакатов на камерах, фиксирующих превышение скорости, марши из областей, призывы присоединиться к акции протеста в вузах - методы те же, что и в 2018 году, когда под предводительством Никола Пашиняна проходили акции неповиновения.

«Как говорится, это стопроцентный «копипейст» (от англ. copy - paste), пытаются получить результат, не задумываясь о контенте», - сегодня в студии Азатутюн ТВ сказал секретарь Совета безопасности Армен Григорян, комментируя акции протеста оппозиции.

По его словам, это революционные инструменты без содержания. По мнению Григоряна, нет никакой политической дискуссии. Он также не считает, что оппозиции удалось обеспечить желаемое число сторонников.

На замечание, не опасаются ли власти эффекта снежного кома, возможно, им придется под давлением общества пойти на внеочередные решения, секретарь Совбеза ответил, что сегодня повестку дня предлагает оппозиция, однако до сих пор они не увидели серьезного политического процесса.

«Даже ответить нечего. Например, никто из нас не может ответить на предложенную ими политическую повестку... у нас не может быть серьезного ответа и политической дискуссии с оппозицией в данный момент. Потому что это всего лишь обвинения, которые продолжаются уже четыре года и которые, по большому счету, не имеют под собой никаких оснований», - сказал он.

Депутат правящей фракции «Гражданский договор» Ваагн Алексанян в беседе с Радио Азатутюн заявил, что малочисленные акции оппозиции их не беспокоят. «Это не может и не должно вызывать ничего, кроме смеха и усмешки», - сказал он.

На вопрос Радио Азатутюн, неужели власти нечего сказать тем людям, которые не являются сторонниками оппозиции, но недовольны властью, депутат ответил: «Естественно, в любой демократической стране есть определенное число людей, недовольных действующей властью. Например, свои голоса дало оппозиции определенное число избирателей, более 200 тысяч, если не ошибаюсь... Роберту Кочаряну и Артуру Ванецяну. Другое дело, что за последние семь дней на улицах рядом с Артуром Ванецяном и Робертом Кочаряном было 1500 человек. Думаю, это должно больше озаботить их. Что касается нас, то мы продолжаем работу, которую нам поручил народ».

«Стартующая на следующей неделе парламентская четырехдневная сессия пройдет в соответствии с процедурой», - добавил Алексанян, утверждая, что заявления оппозиции об ужесточении действий после 1 мая им ни о чем не говорят.

Руководитель оппозиционной фракции «Честь имею» Артур Ванецян ранее в беседе с Радио Азатутюн сказал, что если акции протеста оппозиции не увенчаются успехом, он в парламент не вернется. Однако Ванецян не говорил о сложении мандата.

«В очередной раз они доказывают, что являются дармоедами, совершающими какие-то странные действия за счет выплачиваемых народом налогов», - сказал провластный депутат.

Вышедшие на улицы оппозиционные силы сегодня вечером проведут шествия в нескольких направлениях.