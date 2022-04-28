Борьба не прекратится, мы должны достичь конечного результата - Гегам Манукян

Борьба оппозиции, начавшей несколько дней назад акции протеста с требованием отставки правительства, не прекратится, заявляет депутат крупнейшей оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Гегам Манукян, который сегодня вместе со своими сторонниками начал марш из Сардарапата в Ереван.

«Эта борьба не прекратится, потому что мы понимаем, что потом, независимо от того, я шагаю, другой шагает, если мы не добьемся результата, мои внуки будут помнить меня как человека, который ничего не сделал для спасения Родины. Мы должны достичь конечного результата. Мы должны защитить Арцах [Нагорный Карабах – ред.], должны защитить Армению, восстановить нашу безопасность, свергнув эту власть, потому что эта власть больше ни на что не способна», - заявил Манукян.

Четвертый день оппозиционный блок «Айастан», помимо проведения в Ереване акций информирования, также проводит марши из областей страны в столицу. Одна группа начала марш из Иджевана, другая - из Тигранашена, третья и четвертая группы сегодня вышли из Апарана и Сардарапата.

Оппозиция обвиняет правительство Никола Пашиняна в том, что оно намерено подписать договор с Азербайджаном, признав его суверенитет над всей территорией Нагорного Карабаха. По мнению оппозиции, предотвратить подобное развитие событий можно путем отставки Пашиняна под давлением общественности.

«Все испытывают беспокойство в вопросе Арцаха, потому что в том же селе Сардарапат, как минимум из рассказов дедов знают обо всех тех опасностях, которые обрушились на нашу родину, и сейчас мы чувствуем эти опасности и, конечно, не можем не сотрудничать», - заметил депутат.

В то же время в столице продолжаются различные акции протеста, организованные как фракцией «Айастан», так и другой оппозиционной фракцией парламента – «Честь имею».

В полиции Радио Азатутюн сообщили, что в ходе акций протеста сегодня уже подвергнуты приводу около 40 граждан.

Трое задержанных два дня назад в Ереване демонстрантов отпущены на свободу, сообщил Радио Азатутюн их адвокат Беник Галстян. Он сказал, что суд признал неправомерным задержание трех молодых представителей АРФ «Дашнакцутюн» по подозрению в хулиганстве. Адвокат также подчеркнул, что правоохранители так и не пояснили, какие совершенные задержанными действия были расценены как хулиганство.

В полиции также не уточнили, за какие действия были задержаны молодые люди.