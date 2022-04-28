Делегация Азербайджана готова к переговорам по мирному соглашению- Алиев

Делегация Азербайджана готова к переговорам по мирному соглашению с Арменией. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Кавказа, региональных конфликтов и Южной Европы Эрикой Олсон.

Согласно пресс-службе администрации президента Азербайджана, в прошедшей вчера в Баку встрече приняли участие бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ, недавно назначенный на должность главного советника Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Эндрю Шофер, а также послы США в Азербайджане, Грузии и Армении.

Высокопоставленные американские дипломаты и Ильхам Алиев, по сообщению азербайджанской стороны, обменялись мнениями по региональным вопросам, обсудили вопросы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и проведения переговоров для подготовки мирного соглашения, открытия коммуникаций.

«Президент Ильхам Алиев заявил, что делегация Азербайджана готова к началу переговоров, связанных с мирным соглашением», - говорится в официальном сообщении.

6 апреля в Брюсселе при посредничестве Евросоюза лидеры Армении и Азербайджана договорились поручить министрам иностранных дел начать подготовку к мирным переговорам между двумя странами.

На прошлой неделе азербайджанская сторона заявила, что готова к переговорам по мирному соглашению в формате Ереван-Баку.

До этого администрация Алиева представила Еревану предложение из пяти пунктов, включая проведение делимитации и демаркации границ, установление дипломатических отношений, открытие транспортных коммуникаций и взаимное признание территориальной целостности друг друга.

Официальный Ереван счел эти принципы приемлемыми, но также заявил, что дополнил их вопросом о статусе Нагорного Карабаха. Власти Азербайджана не конкретизируют свой ответ.

Пока Ереван и Баку согласовали лишь структуру и состав двусторонней комиссии по делимитации и безопасности границ, которая, согласно договоренности Пашиняна и Алиева, должна быть сформирована до конца текущего месяца. Однако официально не сообщалось, каков будет состав этой комиссии.