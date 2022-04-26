Вышедшие на улицы оппозиционеры своими действиями провоцируют войну – провластный депутат

Депутат правящей партии «Гражданский договор» Грачья Акопян считает, что оппозиционеры, вышедшие на улицы с требованием смещения правительства, своими действиями провоцируют войну. По его словам, Азербайджан всегда готов воспользоваться ситуацией.

Параллели с 2018 годом, когда на волне уличных протестов к власти пришла возглавляемая Николом Пашиняном партия, Акопян считает неприемлемыми. По его мнению, полиция должна обеспечить нормальную жизнь граждан.

«Когда это делается в Ереване, это не может быть поводом для большой войны, но когда это делается, скажем, в приграничных селах или в Арцахе [Нагорном Карабахе – ред.], мы несколько раз видели последствия их действий и параллельные действия вооруженных сил Азербайджана», - сказал он.

На замечание Радио Азатутюн, что когда нынешняя власть была оппозицией, тогдашняя власть постоянно приводила такие же доводы – беспорядки могут привести к войне, провластный депутат ответил: «Они правильно говорили. Но параллельно с этим что они делали? Покупали оружие или обогащали своих родственников?»

На вопрос, вооружает ли нынешняя власть армию, Акопян ответил: «Да, мы вооружали, поэтому Азербайджан увидел, что у него больше нет времени, и начал войну».

Депутат от «Гражданского договора» считает нечестным то, что оппозиционеры говорят только о выступлении премьер-министра в Национальном собрании, где он заявил, что международное сообщество требует от армянской стороны снизить планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха, ведь после этого выступления было заседание правительства, на котором Пашинян заявил, что «Арцах не вещь, чтобы его сдавать или не сдавать».

По мнению Грачья Акопяна, оппозиция не сможет добиться смены власти, поскольку, прежде всего, нет общественного требования, а кроме того, у оппозиции нет повестки дня.

Между тем оппозиция утверждает, что заявление премьер-министра о снижении планки означает сдачу Нагорного Карабаха.

На вопрос, как он сам понял это заявление Пашиняна, Акопян ответил: «Они говорили, что Арцах сдают. Теперь премьер-министр на заседании правительства сказал, что без широких общественных обсуждений не может быть никаких действий. Они этого не слышали? Что же касается конкретно снижения планки, то, честно говоря, я не знаю, что имел в виду премьер-министр».

Другой депутат фракции «Гражданский договор» Акоп Асланян заявил, никто не собирается отдавать Нагорный Карабах. По его словам, оппозиция занимается манипуляцией. На просьбу прокомментировать заявление премьер-министра депутат ответил так: «Международное сообщество сегодня говорит Армении: вы должны признать территориальную целостность Азербайджана, Азербайджан признает вашу территориальную целостность, и мы постараемся, чтобы право наций на самоопределение было в определенной мере реализовано по отношению к народу Арцаха».

На замечание Радио Азатутюн, что Азербайджан говорит: Карабах - моя территория, разве в таком случае вопрос Карабаха не закрывается, Акоп Асланян ответил: «Таких анклавных государств внутри государств более десятка, и международное сообщество, Организация Объединенных Наций приняли это, но приняли после того, как была признана также территориальная целостность этих государств».

На вопрос, если Армения признает территориальную целостность Азербайджана, входит ли в нее Карабах, депутат ответил. «Не имеет значения, будет Арцах входить в нее или нет, потому что сразу после этого возникает право наций на самоопределение, от которого Армения не отказывается».

На вопрос, есть ли какой-то документ, по которому велись переговоры, Асланян ответил, что не знает этого.

На вопрос, каковы гарантии, что после признания территориальной целостности Азербайджан станет вести переговоры с Арменией по вопросу самоопределения наций, провластный депутат ответил: «Эту гарантию дает не Армения, эту гарантию дает Организация Объединенных Наций, эту гарантию дает Минская группа, я не сотрудник МИДа».

По словам Асланяна, оппозиция не добьется успеха. Он прогнозирует, что протесты скоро затухнут, потому что люди понимают, что единственное стремление оппозиции – прийти к власти. «Даже факельное шествие, посвященное Геноциду, они политизировали, представили его как шествие их сторонников, это, по меньшей мере, безнравственно», - сказал провластный депутат.