Марши из областей, акции протеста перед госзданиями - оппозиция продолжает уличную борьбу

С требованием отставки властей и с призывами «Армения, вставай!» и «Арцах, вставай!» оппозиция продолжает начатую со вчерашнего дня уличную борьбу. Оппозиционеры проводят марши из областей страны, перекрывают улицы и мосты в Ереване, организуют акции протеста перед государственными зданиями.

Акции протеста в столице начались сегодня с марша группы молодежи. Демонстранты, размахивая флагом Нагорного Карабаха, обходили вузы, призывая студентов присоединиться к ним.

«Я уверен, что начатый оппозицией процесс увенчается успехом», - заявил один из оппозиционеров.

Оппозиция, обвиняющая власти в неуместных уступках в нагорно-карабахском вопросе, утверждают, что Армения сейчас столкнулась не только с опасностью новых уступок, но и с угрозой потери государственности.

«Эти власти уже доказали, что не способны обеспечить безопасность армян, безопасность армянского народа, они даже не в состоянии защитить суверенную территорию Армении», - заявил один из участников акции протеста.

Молодые люди прошли маршем к зданию правительства и там заявили, что хотят преподнести премьер-министру Николу Пашиняну так называемый «подарок». «Поскольку скоро он окажется за решеткой, мы в качестве проявления доброй воли сегодня принесли с собой и хотим передать ему предметы первой необходимости, которые он сможет использовать в заключении», - сказали протестующие.

Однако полицейские не позволили участникам акции положить эти вещи на ступени перед зданием правительства. Двое протестующих были подвергнуты приводу.

Параллельно с акциями в Ереване продолжаются марши из областей страны. Член оппозиционной парламентской фракции «Айастан» Анна Григорян вместе с группой граждан сегодня проводит марш из села Тигранашен Араратской области в Ереван.

«Депутаты [правящей] фракции «Гражданский договор» говорят, что в Армении есть азербайджанские анклавы и рано или поздно должен быть поставлен вопрос об их обмене или сдаче, и Тигранашен - одна из таких общин. Тигранашен - армянское село, оно всегда будет армянским», - заявила Григорян.

Еще одна группа оппозиционеров направляется в столицу из Тавушской области. Аналогичные марши будут проведены и из других регионов страны.

«До 1 мая будут проведены марши из четырех точек страны. Объединив жителей разных областей, мы двинемся в сторону Еревана. После 1 мая мы призываем наших соотечественников из разных уголков Армении - давайте вместе встанем и будем бороться», - сказала депутат.

Бывший член команды премьер-министра Анна Григорян подчеркивает, что вопрос о сложении депутатских мандатов сейчас не обсуждается. «В момент X может потребоваться достижение окончательного разрешения вопроса в парламенте, это единственная причина, по которой мы сохраняем наши мандаты», - объяснила она.

А на площади Свободы в Ереване сидячую акцию протеста, начатую неделю назад, продолжает глава другой оппозиционной парламентской фракции, «Честь имею», Артур Ванецян. Бывший директор Службы национальной безопасности также заявил о начале более активной фазы борьбы с действующими властями.