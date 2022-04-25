Оппозиция начинает уличные акции протеста с целью устранения действующих властей

Оппозиционная парламентская фракция «Айастан» с сегодняшнего дня начинает уличные акции протеста с целью устранения действующих властей. Утром оппозиционеры начали шествие из города Иджеван (откуда родом нынешний премьер-министр Никол Пашинян) в Ереван под лозунгом «Проснись, сын!».

Оппозиция, обвиняющая власти в неуместных уступках в нагорно-карабахском вопросе, утверждают, что Армения сейчас столкнулась не только с опасностью новых уступок, но и с опасностью потери своей государственности.

«Сейчас многие подходят и спрашивают: а что дадут ваши шествия? Многие ожидают, что на каждом шаге будет уходить в отставку один государственный чиновник. Я уверяю, что примерно так и будет, потому что у Армении нет другого пути», - сказал один из участников шествия.

Параллельно со стартующим из Иджевана шествием оппозиция проведет в столице акции по информированию. Фракция «Айастан» в ближайшее время проведет марши из других областей страны.

О новом этапе борьбы объявляет и глава другой оппозиционной фракции парламента – «Честь имею», бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Артур Ванецян, который неделю назад начал сидячую акцию протеста на площади Свободы в Ереване.

Бывший член команды премьер-министра Никола Пашиняна также требует отставки властей. «Цель, которую мы ставили на первом этапе, попытаться разбудить людей, довести до людей, перед какими опасностями стоит наша Родина. Я думаю, что мы почти на 100 процентов решили эту задачу, и теперь на втором этапе мы должны продолжить наши круглосуточные акции по информированию, чтобы более широкие массы людей, которые в своих домах и на рабочих местах говорят о том, что эти власти ведут страну к гибели, вышли на улицы», - сказал Ванецян.

Он приветствует инициативу своих коллег по оппозиции выйти на улицы. Глава фракции «Честь имею» считает, что децентрализованная и сетевая борьба с властями на данном этапе наиболее эффективна.

«В какой-то точке, в какой-то день все это обязательно пересечется, потому что цель у всех одна – во имя нашей страны, во имя безопасной Армении, во имя безопасного Арцаха и во имя достойно живущего в Армении и Арцахе гражданина. Мы думаем, что без промежуточной меры, без смены власти мы не добьемся этой цели», - отметил Ванецян.

Глава фракции «Честь имею» и сегодня продолжает сидячую акцию протеста на площади «Свободы.