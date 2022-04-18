«Действия будут решаться здесь»: Ванецян начал сидячую акцию протеста на площади Свободы

По его словам, акция направлена на то, чтобы помешать программе премьер-министра Никола Пашиняна по односторонним уступкам в карабахском вопросе.

«Правительство Никола Пашиняна собирается отказаться от Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]. Они уже начали говорить о том, что Арцах может быть частью Азербайджана. И если сейчас внутри Армении не будет восстания, если мы не попытаемся убрать правительство Никола Пашиняна, то этот процесс обязательно осуществится», - заявил Ванецян.

Депутат от оппозиции отметил, что проведет ночь на площади, и пообещал не уходить, пока не добьется своей цели.

«Я буду здесь круглосуточно, я не уйду с площади», - сказал он.

Бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян отметил, что начал борьбу не как лидер политической силы, а просто как гражданин Армении. Он призвал других присоединиться к этой борьбе.

По словам Ванецяна, «дорожная карта» борьбы будет решаться на площади Свободы. «Оппозицию всегда обвиняют в бездействии. Действия будут решаться здесь, действия будут совершаться здесь. От каждого зависит, когда и как мы будем действовать. Если здесь соберется народ, если с каждым днем число протестующих будет удваиваться, утраиваться, то через очень короткое время мы просто скажем: уходите, оставьте нашу страну, мы сможем привести нашу Родину в нормальное состояние», - заявил Артур Ванецян.

Между тем, член фракции «Айастан», представляющий оппозицию вице-спикер парламента Ишхан Сагателян заявил, что с целью большей эффективности они в свою очередь начинают «децентрализованную, сетевую борьбу».

«У нас есть план от начала и до конца. В ближайшее время мы сделаем заявление и перейдем к действиям. Армянский народ должен выйти на борьбу во имя Армении и Арцаха, и я уверяю вас, что у этого правительства нет будущего», - отметил он.

Дискуссии о шагах оппозиции особенно активизировались после громкого заявления премьер-министра Никола Пашиняна о статусе Нагорного Карабаха. Выступая в парламенте на прошлой неделе, премьер, в частности, заявил, что международное сообщество ожидает от армянской стороны снижения планки в вопросе статуса Нагорного Карабаха.

Оппозиционные силы бойкотировали заседания Национального собрания, а также правительственный час в парламенте, заявив, что отправляются в Нагорный Карабах. Однако российские миротворцы не пустили армянских оппозиционных депутатов в Нагорный Карабах.

Между тем, на площадь Свободы в Ереване в воскресенье также пришли члены семьи Артура Ванецяна. Его первый день сидячей забастовки не прошел гладко.

Когда протестующие попытались поставить палатки на площади Свободы, полиция запретила им это. Между демонстрантами и правоохранителями произошла потасовка. Группа протестующих была задержана.