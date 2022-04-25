Принимаются необходимые меры для возвращения пересекшего границу военнослужащего - МО

Военнослужащий срочной службы Эдуард Мартиросов пересек армяно-азербайджанскую границу и находится на азербайджанской стороне. По указанию министра обороны в связи с инцидентом назначено служебное расследование.

Согласно распространенному Министерством обороны Армении сообщению, связь с военнослужащим была потеряна в субботу, 23 апреля.

«Сразу же были начаты поисково-спасательные работы. В результате работы, проведенной с представителями ВС Азербайджана при посредничестве российской стороны, выяснилось, что Эдуард Мартиросов в тот же день при невыясненных обстоятельствах пересек армяно-азербайджанскую границу и находится на азербайджанской стороне. Принимаются необходимые меры для возвращения рядового Мартиросова армянской стороне», - говорится в сообщении Минобороны.



Официальный Баку уже представляет 19-летнего рядового как диверсанта. Ранее Пограничная служба Азербайджана сообщила, что армянская диверсионная группа попыталась перейти армяно-азербайджанскую границу на участке Зангеланского района. В результате действий, предпринятых азербайджанскими пограничниками, диверсанты отступили, а один из членов группы, Мартиросов, был арестован, утверждается в сообщении азербайджанской погранслужбы. Азербайджанская сторона также добавляет, что все это - провокация против создания комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы.

В Минобороны Армении эти утверждения опровергают: «Распространенное Государственной пограничной службой Азербайджана сообщение о диверсионных действиях ВС РА вечером 23 апреля, в частности о попытке проникновения на подконтрольную ВС Азербайджана территорию на юго-восточном направлении армяно-азербайджанской границы, не имеет ничего общего с действительностью».



Рядовой Эдуард Мартиросов пересек армяно-азербайджанскую границу с боевых позиций, расположенных близ села Неркин Ханд Капанского района Сюникской области, сообщили жители этого села.



В последние дни в селе Неркин Ханд были слышны выстрелы, в том числе в сторону села. «Две пули пролетели рядом с нашим домом и домом главы поселка, даже пыль поднялась. Выстрелы были, но сегодня очень спокойно. Просто этот ребенок заблудился», - рассказал один из местных жителей.

Об обстоятельствах пересечения границы военнослужащим-срочником пока ничего не известно. Попытку азербайджанцев представить солдата диверсантом в селе считают обычной политикой.