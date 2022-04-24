США приветствуют выступление премьер-министра Армении и призывают все стороны выступить с «подобными призывами в поддержку мира».

«Мы считаем заявление [президента США] о признании Геноцида очень влиятельным и думаем, что и другие также присоединятся к нам на этом пути»

Посол США в Армении Линн Трейси сегодня почтила память жертв Геноцида армян в мемориальном комплексе Цицернакаберд.

«Президент Байден и его администрация привержены обеспечению соблюдения прав человека во всем мире, и это также означает исключение повторения подобных событий, - сказала посол в беседе с журналистами. - Мы считаем заявление о признании Геноцида очень влиятельным и думаем, что и другие присоединятся к нам на этом пути. Важность этих заявлений состоит в том, что этими заявлениями мы признаем исторический факт, имевший место в 1915 году», - сказала посол США.

24 апреля прошлого года впервые в истории США президент этой страны Джо Байден в своем послании признал геноцидом уничтожение 1,5 миллионов армян в Османской империи. До этого Геноцид армян уже признали обе палаты Конгресса США.

Геноцид армян признан примерно тремя десятками государств и международных организаций.

«Нет сомнений, что переговоры будут трудными»

Соединенные Штаты привержены содействию мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в качестве сопредседателя Минской группы и в качестве друга и партнера Армении, заявила посол Трейси в ответ на вопрос о том, «почему международное сообщество хранит молчание по поводу ситуации с Нагорным Карабахом, когда есть опасность геноцида со стороны Азербайджана и Турции».

Линн Трейси обратила внимание на то обстоятельство, что в последние месяцы госсекретарь Энтони Блинкен неоднократно разговаривал по телефону с лидерами Армении и Азербайджана, призывая к деэскалации ситуации, «а также к тому, чтобы они находились в контакте друг с другом и инициировали мирный процесс».

«Мы выступили с заявлением 25 марта, касающимся передвижения азербайджанских войск и дестабилизации обстановки. Мы призываем стороны воздерживаться от угрожающей и враждебной риторики, которая не способствует процессу.

Нет сомнений, что переговоры будут трудными, это сложный конфликт, который развивался на протяжении многих лет. Мы приветствуем выступление премьер-министра [Армении] на прошлой неделе, считаем важным это его послание и призываем все стороны выступить с подобными посланиями в поддержку мира», - подчеркнула посол США.

24 марта вооруженные силы Азербайджана нарушили линию соприкосновения в направлении села Парух в Нагорном Карабахе, в результате перестрелок Армия обороны Нагорного Карабаха понесла потери убитыми и ранеными.

«Есть возможности для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседательства»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 8 апреля на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил, что Франция и США отказались сотрудничать с Россией в Минской группе ОБСЕ.

Говоря о дальнейшей деятельности Минской группы в нынешней напряженной ситуации с Россией, Линн Трейси отметила, что заявление было сделано правительством России. «Это не было согласованным совместным заявлением и не отражает подход США к этому вопросу. Очевидно, что неспровоцированное ничем нападение России на Украину осложнило деятельность Минской группы, но мы считаем, что есть возможности для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседательства», - заявила посол.

Линн Трейси также напомнила, что на прошлой неделе Армению посетил советник Госдепартамента США по линии переговоров на Кавказе и сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Эндрю Шофер, который, по словам посла, провел продуктивные встречи и обсуждения с представителями правительства.

«Мы продолжим в двустороннем формате и в качестве сопредседателя Минской группы рассматривать возможные пути мирного урегулирования», - добавила дипломат.