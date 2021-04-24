Байден признал Геноцид армян

«Каждый год в этот день мы вспоминаем тех, кто погиб во время Геноцида армян в Османскую эпоху, и вновь обязуемся предотвратить повторение подобных злодеяний», - заявил Байден, тем самым став первым президентом США, назвавшим убийства 1,5 миллиона армян геноцидом.