«Каждый год в этот день мы вспоминаем тех, кто погиб во время Геноцида армян в Османскую эпоху, и вновь обязуемся предотвратить повторение подобных злодеяний», - заявил Байден, тем самым став первым президентом США, назвавшим убийства 1,5 миллиона армян геноцидом.
Байден признал Геноцид армян
Президент США Джо Байден официально признал Геноцид армян, дважды употребив этот термин в своем ежегодном послании, приуроченном к 24 апреля - Дню памяти жертв Геноцида армян.
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