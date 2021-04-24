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Армения

Байден признал Геноцид армян

Президент США Джо Байден (архив)

Президент США Джо Байден официально признал Геноцид армян, дважды употребив этот термин в своем ежегодном послании, приуроченном к 24 апреля - Дню памяти жертв Геноцида армян.

«Каждый год в этот день мы вспоминаем тех, кто погиб во время Геноцида армян в Османскую эпоху, и вновь обязуемся предотвратить повторение подобных злодеяний», - заявил Байден, тем самым став первым президентом США, назвавшим убийства 1,5 миллиона армян геноцидом.

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