«Второй этап борьбы начнется 25 апреля: мы вместе выйдем на улицы» - Ванецян

«Второй этап нашей борьбы начнется 25 апреля. 25 числа мы все вместе выйдем на улицы и нашими непрекращающимися акциями, акциями гражданского неповиновения реализуем то, что приведет эти власти к состоянию, когда они будут вынуждены отступить, будут вынуждены оставить свое губительное для нации дело», - в прямом эфире в Facebook заявил руководитель оппозиционной фракции «Честь имею».

Артур Ванецян, начавший в воскресенье сидячую акцию протеста на площади Свободы, еще раз подчеркнул, что цель этих шагов – «иметь свободные, суверенные Арцах [Нагорный Карабах – ред.] и Армению».

Бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) в первый день сидячей акции протеста заявил, что не уйдет с площади, пока не добьется своей цели - отставки премьер-министра Пашиняна. По словам Ванецяна, Пашинян собирается признать Нагорный Карабах частью Азербайджана.