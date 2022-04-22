Отношения между странами-сопредседателями Минской группы действительно крайне напряженные – провластный депутат

Отношения между странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ действительно крайне напряженные, комментируя последнее заявление МИД России, сегодня заявил член парламентской комиссии по внешним отношениям Саркис Ханданян.

Накануне российское внешнеполитическое ведомство заявило, что Россия не получала от США и Франции никаких сигналов о готовности в той или иной форме возобновить деятельность Минской группы ОБСЕ.

«У России, США и Франции возникли дополнительные сложности для совместной работы в каком-либо формате, в том числе в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Но мы должны отметить, что важность сопредседательства Минской группы была отмечена всеми тремя сторонами. Недавно все три сопредседателя по отдельности посетили Армению. В связи с этим важной стала констатация на высшем уровне в принятом лидерами Армении и России совместном заявлении, где отмечена важность работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - сказал Ханданян.

Упоминание Минской группы в заявлении, принятом в ходе визита Пашиняна в Москву, политолог Арман Григорян считает мимолетным.

«Если посмотреть на этот документ, то общее впечатление таково, что участие России в арцахских переговорах, в переговорах по армяно-азербайджанскому конфликту было как бы вне формата Минской группы и не предполагало координации и сотрудничества с другими участниками Минской группы», - сказал Григорян.

Вчера МИД РРФ также заявил о «беззастенчивых попытках Брюсселя присвоить себе предмет известных российско-азербайджано-армянских договоренностей на высшем уровне».

Мы поинтересовались у провластного депутата, идет ли между странами-членами Минской группы борьба за посредническую роль и как это отразится на переговорах.

«Я думаю, что международное сообщество в целом, все стороны, и Россия, и страны-сопредседатели, и Евросоюз заинтересованы в скорейшем и всеобъемлющем урегулировании нагорно-карабахского конфликта», - ответил Саркис Ханданян.