Ховаев «провел полезные консультации в Ереване», согласована его поездка в Баку – Захарова

Об этом в ходе брифинга накануне заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Отметим, что после того, как 8 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном заявил, что Франция и США отказались сотрудничать с Россией в Минской группе ОБСЕ, в Москве заявили, что сопредседатель группы от России Игорь Ховаев продолжит свою работу в новом качестве, а именно – специального представителя министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам содействия нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

«Спецпредставитель активно включился в работу. Он уже провел полезные консультации в Ереване. Согласована его поездка в ближайшее время в Баку. Даты предоставим, информацией обязательно поделимся», - в четверг заявила Захарова.

«Основа для диалога – предложенные Азербайджаном «Базовые принципы для установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией» и конструктивная реакция Еревана на эти предложения. Посреднические усилия России опираются на незаменимый опыт выработки заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., которые позволили остановить кровопролитие в регионе и открыли реальные перспективы решения комплексных гуманитарных задач восстановления транспортных коммуникаций и делимитации армяно-азербайджанской границы», - отметила официальный представитель МИД РФ.