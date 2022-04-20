Продолжается официальный визит премьер-министра Армении в Россию

Сегодня в Москве премьер-имнистр Армении Никол Пашинян провел встречи с премьер-министром России, спикерами Совета Федерации и Государственной Думы РФ.

На встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, касаясь вчерашних переговоров с президентом России, премьер-министр Армении, согласно сообщению своей пресс-службы, сказал: «Мы провели продуктивное обсуждение с президентом Путиным, приняли важное совместное заявление». Он добавил, что достигнуто соглашение по ряду важных вопросов, в том числе связанных с безопасностью Нагорного Карабаха, разблокированием региональной инфраструктуры и процессом демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

Отметим, что в сообщении пресс-службы аппарата премьер-министра ранее отмечалось, что Пашинян сказал Володину, что они с Путиным по вышеупомянутым вопросам достигли окончательного соглашения, в том числе и по вопросу Нагорного Карабаха. Однако спустя какое-то время из сообщения были удалены слова «вопрос Нагорного Карабаха» и «окончательный».

Следующая остановка в рамках визита Пашиняна в Россию – город Нижний Новгород, где проживают, по разным оценкам, от 30 до 40 тысяч армян. Поздно вечером делегация во главе с премьер-министром вернется в Армению.

Основная встреча официального визита состоялась вчера: премьер-министр Армении встретился с президентом России Владимиром Путиным. По итогам переговоров было подписано необычайно объемное заявление из 30 пунктов.

Визит Пашиняна, как отмечают российские наблюдатели, проходит в сложный период. «С одной стороны, Армения и подконтрольная ей часть Нагорного Карабаха сталкиваются с усиливающимся давлением со стороны Азербайджана, с другой - Москве, на фоне изоляции со стороны западных государств, визит лидера дружественной республики оказался особенно важен», - пишет газета «Коммерсантъ».

Именно этим можно объяснить принятие такого необычайно объемного заявления.

Российские эксперты пишут, что Москва, с одной стороны, подчеркивает, что отношения с традиционным союзником Арменией не менее важны, чем отношения с Азербайджаном, с которым Москва два месяца назад подписала союзнический договор, с другой стороны, показывает, что у России все еще есть друзья и она играет важную роль на Южном Кавказе.

«Коммерсантъ» в обширной статье, посвященной вчерашним переговорам Пашиняна и Путина, пишет: «Визит Никола Пашиняна в Москву был необходим для решения сразу нескольких задач. Во-первых, для восстановления баланса в отношениях с республиками Закавказья, так как президент Азербайджана Ильхам Алиев был в Москве два месяца назад. Во-вторых, для обсуждения обострившихся проблем, связанных со все тем же армяно-азербайджанским противостоянием как в Нагорном Карабахе, так и за его пределами. И, наконец, в-третьих, чтобы продемонстрировать: у Москвы, несмотря на «специальную военную операцию» на Украине, остаются союзники, которые готовы поддержать ее в условиях санкционного давления».

Слова «санкции» в тексте подписанного Путиным и Пашиняном заявления нет, однако в 9-м пункте отмечается, что Путин и Пашинян выразили озабоченность в связи «с применением рядом стран односторонних ограничительных мер» и выразили намерение «сообща преодолевать обусловленные указанными мерами вызовы, в том числе в области продовольственной и энергетической безопасности двух стран, логистики и т. д.».

Ни одно из государств-членов ЕАЭС и ОДКБ не заявило о присоединении к западным санкциям, более того, к ним не присоединилась и Грузия, не имеющая дипломатических отношений с Россией.

О западных санкциях сегодня на встрече с Пашиняном говорил премьер-министр России Михаил Мишустин, отметив, что в условиях «незаконных санкций со стороны недружественных России стран» важно более активное использование национальных валют в двусторонней торговле, развитие производственной кооперации и открытие новых возможностей для расширения взаимной торговли по всем направлениям.

Конечно, для армянской стороны более важными были пункты заявления, касающиеся Нагорного Карабаха. В тексте заявления по итогам переговоров Путин-Пашинян дважды упоминается название «Нагорный Карабах». Отметим, что власти Азербайджана призывают, в том числе и российскую сторону, не использовать название «Нагорный Карабах».

В тексте ничего не говорится о статусе Нагорного Карабаха, но есть явный намек на то, что Россия может и готова гарантировать безопасность населения Нагорного Карабаха.

«Коммерсантъ», например, замечает: «При этом явным пасом в сторону Еревана стали слова о том, что господа Путин и Пашинян «акцентировали определяющий вклад российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности, создание благоприятных и безопасных условий для жизни населения Нагорного Карабаха», а также «подчеркнули востребованность скорейшего решения насущных гуманитарных задач и нагорно-карабахского урегулирования политико-дипломатическими средствами».

Российские эксперты также отмечают противоречивость заявлений российской стороны относительно деятельности Минской группы ОБСЕ. Около двух недель назад министр иностранных дел России заявил, что Минской группы больше не существует, так как американская и французская стороны не хотят сотрудничать с российской стороной из-за войны в Украине. А в документе, подписанном вчера Путиным и Пашиняном, отмечается, что и Ереван, и Москва констатировали важность использования потенциала и опыта института сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом.

Авторы статьи в «Коммерсанте» отмечают, что пункт о Минской группе также полностью исходит из интересов Еревана, так как «именно в ее рамках международные посредники посещали не только Ереван и Баку, но и Степанакерт, ведя диалог в том числе с властями непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Кроме того, само сохранение термина «Нагорный Карабах» в международном документе очень важно для Еревана, так как в Баку настаивают, что такого региона нет».

Авторы объемной статьи «"Иначе - национальная трагедия". Какое решение Пашинян ищет в Москве» в РИА Новости отмечают, что власти Армении оказались в крайне сложной ситуации, когда представленный ими лозунг «откажемся от статуса, чтобы обеспечить безопасность» общество не принимает. Авторы статьи намекают, что в сложившейся ситуации пребывание российских миротворцев в оставшейся под армянским контролем части Нагорного Карабаха является, быть может, временным, но на сегодняшний день единственным возможным решением. Однако в долгосрочной перспективе российские эксперты не представляют решения вопроса, лишь замечают, что в Армении также не представляют, что будет после, и нет национального консенсуса в вопросе того, что делать в этой ситуации.

РИА Новости, в частности, пишет: «От простых жителей Еревана можно услышать самые разные мнения о том, чего ждать от переговоров и был ли Арцах обречен до 44-дневной войны. Но главная тема обсуждений - насколько плохо все закончится. Одни уверены, что о Карабахе можно забыть и жителям надо перебираться в Армению. Другие считают, что сдача азербайджанцам Степанакерта - только начало, а дальше их армия будет "топтать землю Сюника и мыть свою обувь в Севане". И лишь единицы рассматривают вероятность мирного сосуществования».

Украинская война отодвинула тему армяно-азербайджанского конфликта на второй план в российской прессе и на экспертных площадках, а те единичные дискуссии, которые до сих пор ведутся, по большей части касаются тезиса о том, что Россия не должна терять свою роль ключевого игрока в регионе.