Смена власти будет осуществлена в парламенте под давлением улицы - Артур Ванецян

Известное выступление действующего премьер-министра создало новую ситуацию в стране, заявил руководитель оппозиционной парламентской фракции «Честь имею» Артур Ванецян, начавший накануне сидячую акцию протеста на площади Свободы в Ереване.

«В этом выступлении были допущены такие мысли и квалификации, которые, на мой взгляд, неприемлемы для большинства армянского народа», - отметил лидер партии «Родина», имея в виду заявление премьер-министра Пашиняна, сделанное в парламенте на прошлой неделе, о том, что международное сообщество ожидает от армянской стороны небольшого снижения планки в вопросе статуса Нагорного Карабаха.

Ванецян, который в первый год после прихода Пашиняна к власти занимал должность директора Службы национальной безопасности (СНБ), вчера начал сидячий пикет с целью, как он заявил, помешать программе премьер-министра Никола Пашиняна по односторонним уступкам в карабахском вопросе.

Ванецян отметил, что для человека, ведущего размеренную жизнь, конечно же, выйти и ночевать на улице трудно. «Но надо понимать, что на кону стоит вопрос существования Республики Армения, армянской нации и Республики Арцах [Нагорный Карабах - ред.]», - сказал оппозиционный политик.

Что касается ожиданий, то Ванецян отметил, что на площади был большой поток людей, он этого не ожидал. По его словам, люди приходят, беседуют, просят пообещать, что они «будут бороться до конца за избавление от власти зла». Ванецян заверил, что у них есть четкий план действий.

«Через некоторое время вы будете ежедневно наблюдать за ходом и развитием этой и других акций протеста. Я уверен, что если народ нам поверит, а я убежден, что поверит, и если каждый из нас внесет свою лепту в эту борьбу, мы очень скоро добьемся результата, - заверил бывший директор СНБ, добавив: - Конечно, скорость зависит от многих обстоятельств, но я убежден, что за короткий промежуток времени мы на этот раз действительно добьемся серьезных изменений и достигнем нашей конечной цели - сильная Армения, сильный Арцах, суверенное государство, государство, сохранившее территориальную целостность и обеспечивающее благосостояние граждан».

Журналисты поинтересовались, собираются ли оппозиционеры сложить депутатские мандаты, и во имя чего ведется их борьба - во имя Нагорного Карабаха или смены власти. По словам оппозиционного депутата, эта борьба ведется не ради власти, а «ради армян и Арцаха», но в то же время добавил: «Чтобы всего этого добиться, нужно решить промежуточную задачу - устранить нынешние власти. Смена власти будет осуществлена в парламенте под давлением улицы, а мандаты нам также понадобятся для доведения этой работы до завершения».

И вчера, и сегодня на площади Свободы побывали также депутаты другой оппозиционной фракции НС – «Айастан». Ванецян сказал, что его посетили и другие политические деятели.

Депутат Агван Варданян ранее в беседе с Радио Азатутюн сказал, что это будет многоцентровое объединение, каждая политическая сила будет выступать со своими инициативами. Он приветствовал Ванецяна, сделавшего первый шаг.

На созванной сегодня пресс-конференции Ванецян также подчеркнул, что у оппозиции есть четкий план и что будет проводиться сетевая, децентрализованная борьба.

На вопрос Радио Азатутюн, является ли программа, о которой он заявил, общей программой двух оппозиционных фракций парламента, глава фракции «Честь имею» ответил, что у обеих фракций одна цель: «Для достижения этой цели обе фракции проводят определенные акции протеста - децентрализованные, сетевые. И в конце концов эти действия должны привести их к точке, когда все эти силы объединятся для решения той задачи, которую мы поставили перед собой на первом этапе».