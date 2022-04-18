Действующий председатель ОБСЕ не передавал Еревану письменных предложений - аппарат премьер-министра

В ходе недавнего визита действующего председателя ОБСЕ в Ереван армянской стороне не были переданы каких-либо письменные предложения, говорится в ответе аппарата премьер-министра на запрос Радио Азатутюн.

После регионального визита в Тбилиси, Баку и Ереван действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Польши Збигнева Рау в конце марта и начале апреля посол Польши в Армении Павел Чеплак 5 апреля на пресс-конференции заявил, что Рау привез премьер-министру Николу Пашиняну предложения, отказавшись уточнить, о каких именно предложениях идет речь.

Радио Азатутюн направило запрос в аппарат премьер-министра с просьбой уточнить, о каких предложениях идет речь.

Примечательно, что в ответе аппарата премьер-министра говорится лишь о письменных предложениях. Неясно, привез ли действующий председатель ОБСЕ какие-либо устные предложения Еревану.