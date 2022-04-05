Прекращено ли сотрудничество между странами-сопредседателями в Минской группы ОБСЕ?

Дипломат уклонился от ответа на уточняющий вопрос Радио Азатутюн о том, можно ли заключить, что особенно на фоне войны в Украине сотрудничество США, Франции и России в Минской группе ОБСЕ прекращено. Он призвал обратиться в штаб-квартиру ОБСЕ в Вене.

Мы отправили запрос в ОБСЕ, оттуда пока не ответили.

«Главная цель ОБСЕ — восстановить сотрудничество сопредседателей Минской группы. Польша выполнила свою роль в пределах возможного. До войны в Украине в феврале этого года министр иностранных дел Польши в Варшаве принял трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Польша выполнила свою роль, однако война в Украине изменила ситуацию», - сказал посол.

Представляющий Варшаву дипломат рассказал о сотрудничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ после недавнего визита на Южный Кавказ министра иностранных дел Польши, действующего председателя ОБСЕ Збигнева Рау. Согласно распространенному ОБСЕ заявлению, в Ереване и Баку Рау говорил об участии ОБСЕ в долгосрочном решении проблем между Арменией и Азербайджаном.

Примечательно, что в этом заявлении ОБСЕ отсутствует формулировка «нагорно-карабахский конфликт», в нем упоминаются проблемы между Арменией и Азербайджаном.

Формулировка «нагорно-карабахский конфликт» содержится в последнем заявлении трех стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, распространенном в декабре прошлого года. За несколько дней до этого заявления, в начале месяца, в Стокгольме состоялась последняя встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Прошло уже четыре месяца, когда состоится новая встреча и состоится ли она, пока неизвестно.

Нет никакой ясности и по вопросу регионального визита сопредседателей Минской группы. Последний подобный визит состоялся примерно через месяц после 44-дневной войны, в декабре 2020 года, во время которого в Баку президент Азербайджана прямо заявил, что он посредников не приглашал, а карабахский конфликт уже решен.

За полтора года после войны сопредседатели Минской группы ОБСЕ посетили регион по отдельности, а не в составе одной делегации. Последний такой визит на днях совершил российский сопредседатель Игорь Ховаев, которого в Ереване принял министр иностранных дел Арарат Мирзоян. Кстати, российский дипломат не встречался с представителями Нагорного Карабаха.

На фоне всего этого во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Польши в Ереване 1 апреля Мирзоян выразил надежду, что боевые действия в Украине не вытеснят из повестки дня ОБСЕ нагорно-карабахский конфликт.

Министр иностранных дел Польши привез Пашиняну предложения - посол Чеплак

«Польша всегда считала важной деятельность Минской группы и нашего дипломата, посла Анджея Каспшика», - отметил на сегодняшней пресс-конференции посол Павел Чеплак.

Польский дипломат также заявил, что Рау привез премьер-министру Николу Пашиняну предложения.

«Главной целью было понять позицию Армении по нагорно-карабахскому конфликту и вопросам безопасности. Министр Рау передал наши мнения и предложения, которые в ближайшие дни будут рассмотрены правительством Армении. Это был важный визит, так как в последний раз такой высокопоставленный визит имел место осенью 2017 года. Конечно, министр иностранных дел Арарат Мирзоян получил приглашение совершить ответный визит [в Варшаву]. В региональном визите и встречах министра иностранных дел Польши принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик», - сказал посол Польши.

Посол Чеплак отказался уточнять, о каких предложениях идет речь, добавив, что на встрече с премьер-министром Армении глава МИД Польши представил свои размышления по карабахской проблеме, а премьер-министр Армении «задал конкретные вопросы».

Радио Азатутюн направило запрос в аппарат премьер-министра с просьбой пояснить, что за предложения привез глава МИД Польши. Нам оттуда пока не ответили.

По поводу встречи Пашинян-Рау пресс-служба аппарата премьер-министра Армении сообщила, что «собеседники подчеркнули важность всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и отметили важность защиты фундаментальных прав народа Нагорного Карабаха».

Министр иностранных дел Польши в Ереване также встретился с омбудсменом Нагорного Карабаха Гегамом Степаняном.