Вопрос статуса Нагорного Карабаха является принципиальным – глава МИД Армении

В преддверии встречи лидеров Армении и Азербайджана на следующей неделе в Брюсселе официальный Ереван сегодня вновь заявил, что вопрос статуса Нагорного Карабаха является принципиальным.

На совместной пресс-конференции по итогам встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, находящимся в Армении в рамках регионального визита, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян также подчеркнул, что Ереван рассчитывает, что боевые действия в Украине не вытеснят нагорно-карабахский конфликт из повестки дня ОБСЕ.

«Как вы знаете, Азербайджан передал армянской стороне определенные предложения, и мы их сочли приемлемыми, при этом отметив, что они, тем не менее, не полностью отражают всю повестку проблем. Мы дополнили эту повестку своими предложениями, добавив, что для нас принципиальным является вопрос статуса и прав Нагорного Карабаха. Ожидаем, что сопредседательство Минской группы ОБСЕ сможет, тем не менее, в скором будущем организовать мирные переговоры по этой повестке с целью заключения всеобъемлющего мирного соглашения», - отметил Мирзоян.

В то же время глава МИД Армении не сказал, согласился ли Баку обсудить вопрос статуса Нагорного Карабаха или начать мирные переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ, как предлагал Ереван.

Власти Азербайджана неоднократно заявляли, что после 44-дневной войны считают карабахский конфликт решенным. Более того, накануне предстоящей встречи, вчера, президент Азербайджана подтвердил эту позицию.

«Хочу подтвердить готовность армянской стороны предпринять шаги для повышения стабильности на границе и затем начать процесс делимитации и демаркации границы с Азербайджаном. Хочу также отметить, что, как вы знаете, между Арменией и Азербайджаном идут переговоры о разблокировании транспортных и экономических коммуникаций. Здесь мы также выступили с предложениями и ждем ответа Азербайджана», - сказал сегодня армянский министр.

Касаясь нынешней ситуации в Нагорном Карабахе, глава МИД Армении напомнил, что в прошлом месяце в холодных погодных условиях Азербайджан дважды перекрывал подачу газа в Нагорный Карабах, а 24 марта азербайджанские вооруженные силы вторглись в Аскеранский район.

Мирзоян еще раз подчеркнул, что, несмотря на призывы стран-сопредседателей Минской группы и заверения российской стороны, азербайджанские вооруженные силы до сих пор остаются в зоне ответственности российских миротворцев.

Прибывший из Баку в Ереван высокопоставленный европейский дипломат заверил, что ОБСЕ привержена миру и стабильности на Южном Кавказе.

«Меня серьезно беспокоит то, что ситуация с безопасностью в регионе остается очень хрупкой и нестабильной. Это было одно из самых важных моих мессиджей принимающей стороне. Наша беседа была сосредоточена на ситуации в регионе и на нахождении путей расширения присутствия ОБСЕ в Армении», - сказал действующий председатель ОБСЕ.

Збигнев Рау также отметил, что они поддерживают диалог между Арменией и Азербайджаном для достижения всеобъемлющего решения всех существующих проблем.

«Мы надеемся, что прогресс возможен, в частности, в гуманитарных вопросах, таких как освобождение удерживаемых лиц, обмен информацией о пропавших без вести лицах, разминирование, сохранение исторических и культурных объектов», - сказал Рау.

Однако действующий председатель ОБСЕ не стал касаться деятельности Минской группы. Посредническая миссия, созданная для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, после последней войны уже на протяжении полутора лет не посещала Армению и Карабах.

Сегодня действующего председателя ОБСЕ принял также премьер-министр Никол Пашинян. Согласно сообщению пресс-службы аппарата премьер-министра Армении, стороны затронули ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и на армяно-азербайджанской границе, подчеркнули важность всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и отметили важность защиты фундаментальных прав народа Нагорного Карабаха.