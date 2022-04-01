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Карабах

Вопрос статуса Нагорного Карабаха является принципиальным – глава МИД Армении

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян (справа) и действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции, Ереван, 1 апреля 2022 г.

В преддверии встречи лидеров Армении и Азербайджана на следующей неделе в Брюсселе официальный Ереван сегодня вновь заявил, что вопрос статуса Нагорного Карабаха является принципиальным.

На совместной пресс-конференции по итогам встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, находящимся в Армении в рамках регионального визита, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян также подчеркнул, что Ереван рассчитывает, что боевые действия в Украине не вытеснят нагорно-карабахский конфликт из повестки дня ОБСЕ.

«Как вы знаете, Азербайджан передал армянской стороне определенные предложения, и мы их сочли приемлемыми, при этом отметив, что они, тем не менее, не полностью отражают всю повестку проблем. Мы дополнили эту повестку своими предложениями, добавив, что для нас принципиальным является вопрос статуса и прав Нагорного Карабаха. Ожидаем, что сопредседательство Минской группы ОБСЕ сможет, тем не менее, в скором будущем организовать мирные переговоры по этой повестке с целью заключения всеобъемлющего мирного соглашения», - отметил Мирзоян.

В то же время глава МИД Армении не сказал, согласился ли Баку обсудить вопрос статуса Нагорного Карабаха или начать мирные переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ, как предлагал Ереван.

Власти Азербайджана неоднократно заявляли, что после 44-дневной войны считают карабахский конфликт решенным. Более того, накануне предстоящей встречи, вчера, президент Азербайджана подтвердил эту позицию.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян

«Хочу подтвердить готовность армянской стороны предпринять шаги для повышения стабильности на границе и затем начать процесс делимитации и демаркации границы с Азербайджаном. Хочу также отметить, что, как вы знаете, между Арменией и Азербайджаном идут переговоры о разблокировании транспортных и экономических коммуникаций. Здесь мы также выступили с предложениями и ждем ответа Азербайджана», - сказал сегодня армянский министр.

Касаясь нынешней ситуации в Нагорном Карабахе, глава МИД Армении напомнил, что в прошлом месяце в холодных погодных условиях Азербайджан дважды перекрывал подачу газа в Нагорный Карабах, а 24 марта азербайджанские вооруженные силы вторглись в Аскеранский район.

Мирзоян еще раз подчеркнул, что, несмотря на призывы стран-сопредседателей Минской группы и заверения российской стороны, азербайджанские вооруженные силы до сих пор остаются в зоне ответственности российских миротворцев.

Действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау
Действующий председатель ОБСЕ Збигнев Рау

Прибывший из Баку в Ереван высокопоставленный европейский дипломат заверил, что ОБСЕ привержена миру и стабильности на Южном Кавказе.

«Меня серьезно беспокоит то, что ситуация с безопасностью в регионе остается очень хрупкой и нестабильной. Это было одно из самых важных моих мессиджей принимающей стороне. Наша беседа была сосредоточена на ситуации в регионе и на нахождении путей расширения присутствия ОБСЕ в Армении», - сказал действующий председатель ОБСЕ.

Збигнев Рау также отметил, что они поддерживают диалог между Арменией и Азербайджаном для достижения всеобъемлющего решения всех существующих проблем.

«Мы надеемся, что прогресс возможен, в частности, в гуманитарных вопросах, таких как освобождение удерживаемых лиц, обмен информацией о пропавших без вести лицах, разминирование, сохранение исторических и культурных объектов», - сказал Рау.

Однако действующий председатель ОБСЕ не стал касаться деятельности Минской группы. Посредническая миссия, созданная для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, после последней войны уже на протяжении полутора лет не посещала Армению и Карабах.

Сегодня действующего председателя ОБСЕ принял также премьер-министр Никол Пашинян. Согласно сообщению пресс-службы аппарата премьер-министра Армении, стороны затронули ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и на армяно-азербайджанской границе, подчеркнули важность всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и отметили важность защиты фундаментальных прав народа Нагорного Карабаха.

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