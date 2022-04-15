В Карабахе, вероятно, плохо поняли последнее выступление премьер-министра - Агаджанян

В Нагорном Карабахе, вероятно, плохо поняли последнее выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Так председатель комиссии по внешним отношениям Национального собрания Армении Эдуард Агаджанян прокомментировал вчерашнее заявление Национального собрания Нагорного Карабаха.

Вчера парламентарии Нагорного Карабаха заявили, что ни одна власть не имеет права снижать планку в вопросе статуса Нагорного Карабаха.

Пашинян на этой неделе в парламенте заявил, что международное сообщество ожидает от армянской стороны снижения планки в вопросе статуса Нагорного Карабаха и тем самым «​обеспечения большой международной консолидации вокруг Армении и Арцаха».

«Вероятно, наши коллеги плохо поняли содержание выступления премьер-министра, в противном случае я не могу найти никакого объяснения этому заявлению. Повторяю, что никакого процесса за спинами арцахцев просто не может быть», - сказал Агаджанян.

А как провластные депутаты поняли последнее выступление премьера? В последовавших за выступлением Пашиняна выступлениях красной нитью проходили те же акценты. Проще всего сформулировал эту мысль провластный депутат Виген Хачатрян, заявив, что пришедшая от прежних властей идея о том, что «Карабах не имеет будущего в составе Азербайджана», является ошибочной.

На вопрос, есть ли будущее у Карабаха в составе Азербайджана, провластный депутат Ваагн Алексанян прямого ответа не дал. «Мы сейчас это не обсуждаем», - сказал он.

Эдуард Агаджанян, между тем, заявил, что премьер-министр ничего не говорил о том, что Арцах будет находиться в составе Азербайджана. «В выступлении премьер-министра не было ни одного слова о том, что [Карабах будет] в составе или вне состава [Азербайджана], вообще не было ни одного слова или формулировки, связанных с этим», - сказал он.

В таком случае, что означает снизить планку в вопросе статуса? В ответ Агаджанян пояснил, что любое решение, вследствие которого армяне будут вынуждены покинуть Нагорный Карабах, неприемлемо для Армении.

«Любое решение, в результате которого арцахцы согласится продолжать жить в Арцахе, думаю, должно быть приемлемо для всех. Речь идет о таких условиях, которые в результате обеспечат все права армян Арцаха, при наличии которых предполагается, что арцахцы не захотят покидать Арцах. В противном случае, выдвинутое решение, естественно, не будет отвечать интересам ни Республики Армения, ни народа Арцаха. Любое решение, в результате которого Арцах останется без армян, не может быть приемлемым для Республики Армения», - заявил председатель комиссии НС по внешним отношениям.

Оппозиционеры сегодня напомнили провластным депутатам о предвыборной программе правящей партии.

«Любимый тезис «Гражданского договора» - «у нас есть мандат на ведением переговоров». Вы лжете, у вас нет мандата на то, чтобы ввести Арцах в состав Азербайджана, потому что вчерашние излияния Вигена Хачатряна о том, что «решение и фиксация того, что Арцах никогда не будет в составе Азербайджана, было ошибкой», противоречит вашей предвыборной программе. Виген Хачатрян и хунта «Гражданского договора» обманули наше общество и продолжают это делать, получили мандат обманом, потому что говорили, что будут вести переговоры на основе трех принципов - с позиций Мадридских принципов, с зафиксированных в Казани позиций и с зафиксированных по другой логике переговорных позиций, а сейчас они говорят о другой переговорной логике. Поэтому тезис «у нас есть мандат» является ложным, у вас нет этого мандата», - сказал секретарь фракции «Честь имею» Айк Мамиджанян.