По последним данным, в 44-дневной войне погибли 3825 человек - премьер

По последним данным, число погибших в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года составляет 3825 человек. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня в ходе своего выступления в Национальном собрании Армении.

Он отметил, что большая часть их тел была найдена, опознана и захоронена в 2021 году.

По данным Следственного комитета, по состоянию на 21 марта 2022 года, число погибших в Нагорном Карабахе и Армении армянских военнослужащих и гражданских лиц составляет 3 822, местонахождение 187 военнослужащих и 21 мирного жителя неизвестно.

Пашинян подчеркнул, что с самого начала признал свою вину и ответственность как за войну, так и за поражение, но не принял обвинения со стороны оппозиции в сдаче земель и предательстве.

Глава правительства признал, что виновен в том, что не встал перед общественностью и не заявил, что международное сообщество ждет от них сдачи Азербайджану 7 районов и снижения установленной планки в вопросе статуса Нагорного Карабаха.

«Я виновен, поскольку в 2018-2019 годах не встал перед общественностью и не заявил, что все наши близкие и далекие друзья ждут от нас передачи в той или иной конфигурации 7 районов Азербайджану и снижения установленной нами планки в вопросе статуса Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]. Я виновен, что не сказал народу, что международное сообщество однозначно признает территориальную целостность Азербайджана и ожидает, что и мы ее признаем, ожидает также, что покинувшие Карабах азербайджанцы полноценно будут вовлечены в вопросы определения будущего Нагорного Карабаха и управления. Я виновен в том, что не сказал четко и однозначно, что даже предлагаемые неприемлемые для нас сценарии не были приемлемы для Азербайджана, и представители международного сообщества нам – порой конкретно, порой дипломатическим путем – говорили, что в случае принятия всего этого армянской стороной, еще нужно будет убеждать Азербайджан, чтобы тот также принял все это. Все это я обязан был детально представить нашему народу. И в этом моя реальная вина, – сказал Пашинян, продолжив: - Сдав [земли], быть может, я спас бы тысячи жизней, а не сдав, фактически, стал автором решений, которые привели к тысячам жертв».