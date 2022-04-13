Российская сторона пояснила, что депутатов НС не пустили в Карабах во избежание провокаций – Мирзоян

Российская сторона пояснила, что российские миротворцы не разрешили депутатам Национального собрания Армении въехать в Нагорный Карабах во избежание провокаций, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сегодня во время правительственного часа в парламенте.

«С того момента, как стало известно, что депутаты НС не могут въехать в Нагорный Карабах через Лачинский коридор, мы, конечно, предприняли меры. Мы связались и с властями Нагорного Карабаха, и с властями Российской Федерации на высоком уровне. Российская сторона пояснила, что могут быть провокации и во избежание этих провокаций их въезд рассматривается как нецелесообразный», - пояснил министр.

Что касается позиции армянской стороны, то Мирзоян отметил, что она четко отражена в распространенном вчера заявлении МИД Армении, указав на то, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года не предусмотрено никаких ограничений на передвижение по Лачинскому коридору и граждане Армении должны иметь беспрепятственный доступ в Нагорный Карабах, тем более депутаты Национального собрания Армении.

Накануне стало известно, что оппозиционным депутатам парламента Армении не был разрешен въезд в Нагорный Карабах. МИД Армении выразил обеспокоенность в связи с тем, что военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе не впустили в Нагорный Карабах группу депутатов Национального собрания Армении. «Указанное действие противоречит трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, которое предусматривает беспрепятственную связь Нагорного Карабаха с Арменией через Лачинский коридор. Все стороны заявления должны строго следовать ее букве и духу, а также выполнять взятые на себя обязательства», - говорится в заявлении МИД Армении.